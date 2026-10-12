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Cem Yılmaz hayatını kurtaran hastanede söz verdi: "Bu çocuksu bir vaat değil"

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Komedyen Cem Yılmaz, 29 Ağustos'ta geçirdiği kalp krizinin ardından tedavi gördüğü Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesine kontrole geldi. Cem Yılmaz, hastane önünde çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Yılmaz, "Hastanemiz artık benim hem maddi hem manevi hastanem oldu. Üniversitemize ne faydam dokunursa elimden geleni yapacağım. Bu çocuksu bir vaat değil, her zaman hizmetinizdeyim." dedi. Doktorları Cem Yılmaz'ın son yapılan kontrollerinin ardından sağlık durumu hakkında da bilgi verdi.

Cem Yılmaz hayatını kurtaran hastanede söz verdi: "Bu çocuksu bir vaat değil" 1

Çanakkale'de 29 Ağustos'ta kalp krizi geçiren ünlü komedyen Cem Yılmaz, Nükleer Tıp Merkezinde miyokard perfüzyon sintigrafisi çekimi sonrası yaptığı açıklamada, "Bundan 40 gün önce üniversitemizin hastanesine ne yazık ki ambulansla geldim ama iyi ki gelmişim. Evet, tatsız, herkesin endişelendiği, benim de olayın kahramanı olduğum bir kalp krizi geçirdim. Ama sağ olsunlar, yani ne gerekiyorsa adını verdiğimiz yöntemle hayata döndüm. Mutluyum. Bugün de 40'ıncı günde kontrol için geldim. Bugün kalbin durumu nedir diye bakmaya geldik." diye konuştu.

Cem Yılmaz hayatını kurtaran hastanede söz verdi: "Bu çocuksu bir vaat değil" 2

"SİGARAYI BIRAKTIM, İLAÇLARIMI DÜZENLİ ALIYORUM"

Cem Yılmaz, "Durumum iyi Allah'a şükür ama zor bir şey atlattığım için biraz dikkat etmem lazım. Mutlu haberler, sigarayı bıraktım. İlaçlarımı düzenli alıyorum. Kurallara uymaya çalışıyorum. Öyle bir serserilik yapmıyorum. Birazcık zamana ihtiyacım var. İyi ki filmi bu olaydan önce bitirmişim. Güzel bir takvime denk geldi. Tam film bitti. Bununla uğraştık." dedi.

Cem Yılmaz hayatını kurtaran hastanede söz verdi: "Bu çocuksu bir vaat değil" 3

Komedyen Cem Yılmaz, Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy köyündeki yazlık evinde 29 Ağustos Pazar günü kalp krizi geçirdi. Ayvacık Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından Yılmaz, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesine sevk edilerek burada anjiyoya alındı.

Cem Yılmaz hayatını kurtaran hastanede söz verdi: "Bu çocuksu bir vaat değil" 4

Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Akşit tarafından Cem Yılmaz'a el bileğinden yaklaşık 40 dakikada balon ve stent işlemi yapıldı. Operasyon sonrası sağlık durumu iyi olan Cem Yılmaz, 2 günlük takip süresini doldurdu. Durumu stabil olan Yılmaz, şikâyeti olmadığı için ilaçları yazılarak 31 Ağustos günü saat 19.30 sıralarında taburcu oldu.

Cem Yılmaz hayatını kurtaran hastanede söz verdi: "Bu çocuksu bir vaat değil" 5

KONTROLE GELDİ, DOKTORU GÜZEL HABERİ VERDİ

Cem Yılmaz, kontrol için de yine ÇOMÜ Hastanesine geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden hastane önünde çektiği fotoğrafı paylaşan Cem Yılmaz, hastaneyi ve doktoru Prof. Dr. Ercan Akşit'i etiketledi. Ardından Prof. Dr. Ercan Akşit ile birlikte Nükleer Tıp Merkezine geçti. Burada Cem Yılmaz'a miyokard perfüzyon sintigrafisi çekildi. Ardından Prof. Dr. Ercan Akşit ve Nükleer Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Semra Usta ile durumu değerlendirildi. Yılmaz, ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Cem Yılmaz hayatını kurtaran hastanede söz verdi: "Bu çocuksu bir vaat değil" 6

Kontrollerin ardından açıklama yapan Cem Yılmaz şöyle konuştu: "Hastanemiz artık benim hem maddi hem manevi hastanem oldu. Üniversitemize ne faydam dokunursa elimden geleni yapacağım. Bu çocuksu bir vaat değil tabii ki, dişe dokunur bir faydam dokunursa her zaman hizmetinizdeyim. Onu da söylemek isterim."

KALP KRİZİ SONRASI KONTROLE GİDEN CEM YILMAZ, BIRAKTIĞINI AÇIKLADI
Cem Yılmaz hayatını kurtaran hastanede söz verdi: "Bu çocuksu bir vaat değil" 7

ÇOMÜ Tıp Fakültesi Dekanı ve Nükleer Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Semra Usta ise "Cem Yılmaz yaklaşık 40 gün önce Çanakkale Ayvacık'ta bir kalp krizi geçirmişti. ÇOMÜ'ye hızlıca transferi gerçekleşti ve Ercan hocamızın maharetli ellerinde anjiyo yapıldı, müdahalesi yapıldı, stent konuldu. Sonrasında da Ercan hocam kalbin beslenmesini, diğer damarlar için herhangi bir şeye ihtiyaç olup olmadığını anlamak adına miyokard perfüzyon sintigrafisi planladı." dedi.

Cem Yılmaz hayatını kurtaran hastanede söz verdi: "Bu çocuksu bir vaat değil" 8

Prof. Dr. Semra Usta, "Birlikte planı yaptık ve bugün de Cem Yılmaz Bey miyokard perfüzyon sintigrafisi için nükleer tıp bölümümüze geldi. Kendisine 2 aşamalı testimizi yaptık ve damarlarının kalbini iyi beslediğini gördük. Beklediğimiz gibi güzel bir kalp sintigrafisi sonucuyla karşılaştık ve klinisyen hocamızla, Ercan hocamızla görüntüleri değerlendirdik. Bundan sonrasında kendisinin takibine devam edeceğiz." diye konuştu.

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