Cem Yılmaz hayatını kurtaran hastanede söz verdi: "Bu çocuksu bir vaat değil"

Komedyen Cem Yılmaz, 29 Ağustos'ta geçirdiği kalp krizinin ardından tedavi gördüğü Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesine kontrole geldi. Cem Yılmaz, hastane önünde çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Yılmaz, "Hastanemiz artık benim hem maddi hem manevi hastanem oldu. Üniversitemize ne faydam dokunursa elimden geleni yapacağım. Bu çocuksu bir vaat değil, her zaman hizmetinizdeyim." dedi. Doktorları Cem Yılmaz'ın son yapılan kontrollerinin ardından sağlık durumu hakkında da bilgi verdi.

Çanakkale'de 29 Ağustos'ta kalp krizi geçiren ünlü komedyen Cem Yılmaz, Nükleer Tıp Merkezinde miyokard perfüzyon sintigrafisi çekimi sonrası yaptığı açıklamada, "Bundan 40 gün önce üniversitemizin hastanesine ne yazık ki ambulansla geldim ama iyi ki gelmişim. Evet, tatsız, herkesin endişelendiği, benim de olayın kahramanı olduğum bir kalp krizi geçirdim. Ama sağ olsunlar, yani ne gerekiyorsa adını verdiğimiz yöntemle hayata döndüm. Mutluyum. Bugün de 40'ıncı günde kontrol için geldim. Bugün kalbin durumu nedir diye bakmaya geldik." diye konuştu.

"SİGARAYI BIRAKTIM, İLAÇLARIMI DÜZENLİ ALIYORUM" Cem Yılmaz, "Durumum iyi Allah'a şükür ama zor bir şey atlattığım için biraz dikkat etmem lazım. Mutlu haberler, sigarayı bıraktım. İlaçlarımı düzenli alıyorum. Kurallara uymaya çalışıyorum. Öyle bir serserilik yapmıyorum. Birazcık zamana ihtiyacım var. İyi ki filmi bu olaydan önce bitirmişim. Güzel bir takvime denk geldi. Tam film bitti. Bununla uğraştık." dedi.

Komedyen Cem Yılmaz, Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy köyündeki yazlık evinde 29 Ağustos Pazar günü kalp krizi geçirdi. Ayvacık Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından Yılmaz, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesine sevk edilerek burada anjiyoya alındı.

Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Akşit tarafından Cem Yılmaz'a el bileğinden yaklaşık 40 dakikada balon ve stent işlemi yapıldı. Operasyon sonrası sağlık durumu iyi olan Cem Yılmaz, 2 günlük takip süresini doldurdu. Durumu stabil olan Yılmaz, şikâyeti olmadığı için ilaçları yazılarak 31 Ağustos günü saat 19.30 sıralarında taburcu oldu.