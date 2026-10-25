Oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın hayatını kaybeden babası Mevlan Düzyatan (87), İzmir'de toprağa verildi.

'Diriliş Ertuğrul', 'Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı' ve 'Çöp Adam' gibi yapımlarla tanınan oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın babası Mevlan Düzyatan, dün yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle yaşamını yitirdi.

Oyuncu Engin Altan Düzyatan, 87 yaşında hayatını kaybeden babası Mevlan Düzyatan'ın cenazesinde tabutu omuzladı. (Fotoğraf: DHA) Engin Altan Düzyatan, haberi "Sevgili babamız Mevlan Düzyatan'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz." diyerek duyurdu. Karşıyaka Spor Kulübü'nün eski yöneticilerinden, evli ve üç çocuk babası olan Mevlan Düzyatan, bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Mevlan Düzyatan için İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki Beşikçioğlu Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. (Fotoğraf: DHA) İzmir'in Karşıyaka ilçesi Bostanlı Mahallesi'ndeki Beşikçioğlu Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine Engin Altan Düzyatan, eşi Neslişah Alkoçlar, ağabeyi Alpay Selim Düzyatan, ablası Özlem Düzyatan, annesi Gülşen Düzyatan ile oyuncular Selim Bayraktar, Rıza Kocaoğlu ve Burak Altay, AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan ile sanat ve siyaset dünyasından birçok isim katıldı.