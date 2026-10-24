"Zor", "Sen Gibi", "Benmişim" ve "Mühürlü Kaderim" gibi şarkılarıyla tanınan Nev, yaşam mücadelesini kaybetti.

Çoklu organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören 57 yaşındaki sanatçı, ikinci kez entübe edilmişti. Nev'in menajeri İlker Ercan, sanatçının durumunun kritik olduğunu belirterek acil kan bağışı çağrısında bulunmuştu.

Posta.com.tr'ye konuşan Nev'in menajeri İlker Ercan, sanatçının tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı. Acı haberi "Çok üzgünüm, kaybettik" sözleriyle duyuran Ercan, yakın dostuna "Hep güzel hatırlanacaksın, hep özleneceksin" ifadeleriyle veda etti.

Ercan, 0 Rh pozitif kan grubuna sahip ve kan bağışına engel herhangi bir sağlık sorunu bulunmayan kişileri Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne davet ederek bağışların Nevzat Doğansoy adına yapılmasını istemişti.

2000'Lİ YILLARA DAMGA VURDU

24 Aralık 1968'de İstanbul'da dünyaya gelen Nevzat Doğansoy, müzikle çocukluk yıllarında mandolin çalarak tanıştı. Üniversite yıllarında elektro gitara yönelen sanatçı, 1995 yılında Chantage grubuyla sahne almaya başladı.

2000 yılında Teoman'ın Türkiye turnesine katılan Nev, 2001 yılında yayımladığı ilk albümü Her Şeye Rağmen ile geniş kitlelerce tanındı. Sanatçı, özellikle albümde yer alan "Zor" şarkısıyla büyük bir çıkış yakaladı.

"Sen Gibi", "Işığım ve Gölgem" ve "Bir Nev-i Alaturka" gibi çalışmalara imza atan Nev, pop-rock müziği ile Türk sanat müziğini buluşturan yorumuyla müzik kariyerinde kendine özgü bir yer edindi.