Furkan Kızılay kaza haberlerine açıklık getirdi! Olay nasıl yaşandı?
"Çocuklar Duymasın" dizisinin Havuç’u Furkan Kızılay, Sakarya’nın Sapanca ilçesinde otomobiliyle motosiklete çarptı. Kazanın ardından yaralı sürücünün yardımına koşan oyuncu, sağlık ekipleri gelene kadar genci sakinleştirdi.
"Çocuklar Duymasın" dizisinde hayat verdiği Havuç karakteriyle tanınan Furkan Kızılay'ın, eşiyle birlikte taşındığı Sakarya'nın Sapanca ilçesinde trafik kazasına karıştığı iddia edilmişti. Kızılay'ın motosikletli bir gence çarptığı yönünde haberler çıkmıştı.
YARALI SÜRÜCÜNÜN YANINDAN AYRILMADI
Hafif sıyrıklar yaşadığı belirtilen motosiklet sürücüsünün yanında sağlık ekipleri gelene kadar kalan oyuncunun, "İyi misin? Korkma, merak etme" diyerek genci sakinleştirmeye çalıştığı aktarılmıştı.
"OLAY 5 METRE ÖTEMDE YAŞANDI"
Ünlü isim, Instagram hesabından yaptığı açıklamayla iddialara açıklık getirdi. Motosikletliye çarptığı yönündeki haberleri yalanlayan Furkan Kızılay, kazanın kendi bulunduğu yerin yaklaşık 5 metre ötesinde yaşandığını belirtti.
Genç motosikletlinin panikleyerek fren yaptığını ve ardından düştüğünü söyleyen Kızılay, yardım etmek için olay yerine gittiğini ifade etti. Aracında herhangi bir hasar olmadığını da belirten oyuncu, açıklamasını "Geçmiş olsun arkadaşımıza" sözleriyle tamamladı.