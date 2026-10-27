"OLAY 5 METRE ÖTEMDE YAŞANDI"

Ünlü isim, Instagram hesabından yaptığı açıklamayla iddialara açıklık getirdi. Motosikletliye çarptığı yönündeki haberleri yalanlayan Furkan Kızılay, kazanın kendi bulunduğu yerin yaklaşık 5 metre ötesinde yaşandığını belirtti.

Genç motosikletlinin panikleyerek fren yaptığını ve ardından düştüğünü söyleyen Kızılay, yardım etmek için olay yerine gittiğini ifade etti. Aracında herhangi bir hasar olmadığını da belirten oyuncu, açıklamasını "Geçmiş olsun arkadaşımıza" sözleriyle tamamladı.

Furkan Kızılay'dan kaza açıklaması. (Foto: Instagram)