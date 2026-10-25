Aydan Şener ilk kez açıkladı! Estetik sorusuna dikkat çeken yanıt: Güzellik sırrını verdi

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Aydan Şener, yıllara meydan okuyan görünümüyle yeniden gündeme geldi. Etiler'de bir alışveriş merkezinde görüntülenen 63 yaşındaki oyuncu, güzelliğini nasıl koruduğunu anlattı ve estetik iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

1986 yılında ekrana gelen 'Çalıkuşu' dizisinde canlandırdığı Feride karakteriyle hafızalara kazınan Şener, *Fatih Harbiye* başta olmak üzere birçok yapımda rol aldı. Aradan geçen yıllara rağmen görünümüyle dikkat çeken oyuncu, formunu korumak için uyguladığı yöntemleri paylaştı.

Günlük yaşamında kendisine çok fazla odaklanmadığını belirten Şener, beslenmesine dikkat ettiğini, yürüyüş yaptığını ve cilt bakımını ihmal etmediğini söyledi. Ünlü oyuncu, güzelliğiyle ilgili merak edilenleri şu sözlerle anlattı:

"Özellikle çok kendimle uğraşan biri değilim. Yemeye, içmeye dikkat ediyorum. Yürüyüşler yapıyorum ve cilt bakımıma özen gösteriyorum."

ESTETİK SORULARINA BÖYLE CEVAP VERDİ Genç görünümü nedeniyle zaman zaman estetik müdahaleler yaptırdığı yönündeki iddialarla gündeme gelen Aydan Şener, konuya açıklık getirdi. Şener, mevcut yaklaşımını ve gelecekte estetik yaptırma ihtimalini şu sözlerle ifade etti: "Estetik yok ancak yaptırabilirim belki ilerleyen zamanda. Şu an için ufak dokunuşlarım ile ilerliyorum."