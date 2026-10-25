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Aydan Şener ilk kez açıkladı! Estetik sorusuna dikkat çeken yanıt: Güzellik sırrını verdi

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Aydan Şener, yıllara meydan okuyan görünümüyle yeniden gündeme geldi. Etiler'de bir alışveriş merkezinde görüntülenen 63 yaşındaki oyuncu, güzelliğini nasıl koruduğunu anlattı ve estetik iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Aydan Şener ilk kez açıkladı! Estetik sorusuna dikkat çeken yanıt: Güzellik sırrını verdi 1

1986 yılında ekrana gelen 'Çalıkuşu' dizisinde canlandırdığı Feride karakteriyle hafızalara kazınan Şener, *Fatih Harbiye* başta olmak üzere birçok yapımda rol aldı. Aradan geçen yıllara rağmen görünümüyle dikkat çeken oyuncu, formunu korumak için uyguladığı yöntemleri paylaştı.

Aydan Şener ilk kez açıkladı! Estetik sorusuna dikkat çeken yanıt: Güzellik sırrını verdi 2

Günlük yaşamında kendisine çok fazla odaklanmadığını belirten Şener, beslenmesine dikkat ettiğini, yürüyüş yaptığını ve cilt bakımını ihmal etmediğini söyledi. Ünlü oyuncu, güzelliğiyle ilgili merak edilenleri şu sözlerle anlattı:

Aydan Şener ilk kez açıkladı! Estetik sorusuna dikkat çeken yanıt: Güzellik sırrını verdi 3

"Özellikle çok kendimle uğraşan biri değilim. Yemeye, içmeye dikkat ediyorum. Yürüyüşler yapıyorum ve cilt bakımıma özen gösteriyorum."

Aydan Şener ilk kez açıkladı! Estetik sorusuna dikkat çeken yanıt: Güzellik sırrını verdi 4

ESTETİK SORULARINA BÖYLE CEVAP VERDİ

Genç görünümü nedeniyle zaman zaman estetik müdahaleler yaptırdığı yönündeki iddialarla gündeme gelen Aydan Şener, konuya açıklık getirdi. Şener, mevcut yaklaşımını ve gelecekte estetik yaptırma ihtimalini şu sözlerle ifade etti: "Estetik yok ancak yaptırabilirim belki ilerleyen zamanda. Şu an için ufak dokunuşlarım ile ilerliyorum."

Aydan Şener ilk kez açıkladı! Estetik sorusuna dikkat çeken yanıt: Güzellik sırrını verdi 5

Asıl adı Memnune Aydan Şener olan oyuncu, 1 Mart 1963'te Kilis'te dünyaya geldi. Ortaokul ve lise eğitimini Bursa'da tamamlayan Şener, 1981 yılında katıldığı güzellik yarışmasında birincilik elde etti. Aynı yıl Miss World Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil etti.

Aydan Şener ilk kez açıkladı! Estetik sorusuna dikkat çeken yanıt: Güzellik sırrını verdi 6

Yarışmanın ardından aldığı reklam ve oyunculuk tekliflerini değerlendiren Şener, ilk olarak bir reklam filminde rol aldı. Daha sonra *Küçük Ağa* dizisiyle oyunculuğa adım attı. Kariyerinde Çalıkuşu, Yeniden Doğmak, Samanyolu ve Fatih Harbiye gibi yapımlar önemli yer tuttu. Şener, 1983 yılında Ayhan Akbin ile evlendi ve Ecem adını verdiği bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Çift, 1991 yılında yollarını ayırdı.

Aydan Şener ilk kez açıkladı! Estetik sorusuna dikkat çeken yanıt: Güzellik sırrını verdi 7

Televizyon projelerinin yanı sıra tiyatro sahnesinde de yer alan oyuncu, 2015 yılında Tiyatro Kedi tarafından sahnelenen, Başarımı Karılarıma Borçluyum adlı oyunda yedi farklı kadın karakterini canlandırdı. Çok sayıda dizi ve filmde rol alan Şener, zaman zaman güzelliği ve yaşam tarzına ilişkin açıklamalarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

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