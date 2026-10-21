-°C
CANLI YAYIN

Oyuncu Biran Damla Yılmaz’ın yalanı ortaya çıktı! İşte hapis cezasının belgesi

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Oyuncu Biran Damla Yılmaz’ın yalanı ortaya çıktı! İşte hapis cezasının belgesi

Oyuncu Biran Damla Yılmaz, yaptırdığı estetik operasyonun borcunu ödemediği için Almanya'da 6 ay hapse mahkum edildiği yönündeki haberleri yalanlayarak mahkumiyeti olmadığına dair bir belge servis etti. Ancak ünlü oyuncunun aldığı hapis cezasıyla ilgili resmi belge ortaya çıktı.

Almanya'da sahte belge düzenlediği için oturum izni iptal edilen oyuncu Biran Damla Yılmaz, yaptırdığı estetik ameliyatın parasını ödemediği için de yargılanıp 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yılmaz, dün medyaya Hamburg Mahkemesinden verilmiş gibi gösterilen ve 6 ay hapis cezası almadığına dair bir belge servis etti. Ancak belgenin üzerinde konuyla ilgili bir bilgi yer almıyordu.

Belgeyi oyuncunun eski sevgilisi Abdurrahman Aydın paylaştı. (Fotoğraf: A Haber arşiv)Belgeyi oyuncunun eski sevgilisi Abdurrahman Aydın paylaştı. (Fotoğraf: A Haber arşiv)

ESKİ SEVGİLİSİ GÖSTERDİ

Günaydın'dan Ömer Karahan'ın haberine göre Yılmaz yüzünden Almanya'da zor duruma düşen oyuncunun eski sevgilisi Abdurrahman Aydın, Hamburg Mahkemesinin verdiği kararı gösteren resmi belgeyi ortaya çıkardı. Bu belgede Biran Damla Yılmaz'a 6 ay hapis cezası verildiğine dair bir ifade yer alıyor. Aydın cephesi, Biran Damla Yılmaz'ın kamuoyunu yanıltmaya çalıştığını iddia etti.

Cem Yılmaz hayatını kurtaran hastanede söz verdiCem Yılmaz hayatını kurtaran hastanede söz verdi CEM YILMAZ HAYATINI KURTARAN HASTANEDE SÖZ VERDİ

#Biran Damla Yılmaz #Hapis
3 yıllık kira davası! İşletmeci çiftten ünlü cerrah için tahliye hamlesi
Sonraki Haber
3 yıllık kira davası! İşletmeci çiftten ünlü cerrah için tahliye hamlesi
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın