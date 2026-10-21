Almanya'da sahte belge düzenlediği için oturum izni iptal edilen oyuncu Biran Damla Yılmaz, yaptırdığı estetik ameliyatın parasını ödemediği için de yargılanıp 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yılmaz, dün medyaya Hamburg Mahkemesinden verilmiş gibi gösterilen ve 6 ay hapis cezası almadığına dair bir belge servis etti. Ancak belgenin üzerinde konuyla ilgili bir bilgi yer almıyordu.