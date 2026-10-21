Oyuncu Biran Damla Yılmaz’ın yalanı ortaya çıktı! İşte hapis cezasının belgesi
Oyuncu Biran Damla Yılmaz, yaptırdığı estetik operasyonun borcunu ödemediği için Almanya'da 6 ay hapse mahkum edildiği yönündeki haberleri yalanlayarak mahkumiyeti olmadığına dair bir belge servis etti. Ancak ünlü oyuncunun aldığı hapis cezasıyla ilgili resmi belge ortaya çıktı.
Almanya'da sahte belge düzenlediği için oturum izni iptal edilen oyuncu Biran Damla Yılmaz, yaptırdığı estetik ameliyatın parasını ödemediği için de yargılanıp 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yılmaz, dün medyaya Hamburg Mahkemesinden verilmiş gibi gösterilen ve 6 ay hapis cezası almadığına dair bir belge servis etti. Ancak belgenin üzerinde konuyla ilgili bir bilgi yer almıyordu.
ESKİ SEVGİLİSİ GÖSTERDİ
Günaydın'dan Ömer Karahan'ın haberine göre Yılmaz yüzünden Almanya'da zor duruma düşen oyuncunun eski sevgilisi Abdurrahman Aydın, Hamburg Mahkemesinin verdiği kararı gösteren resmi belgeyi ortaya çıkardı. Bu belgede Biran Damla Yılmaz'a 6 ay hapis cezası verildiğine dair bir ifade yer alıyor. Aydın cephesi, Biran Damla Yılmaz'ın kamuoyunu yanıltmaya çalıştığını iddia etti.