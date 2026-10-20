3 yıllık kira davası! İşletmeci çiftten ünlü cerrah için tahliye hamlesi
Alaçatı’nın tanınmış işletmecileri Haluk ve Banu Maga çifti, 3 yıldır kira alamadıkları estetik cerrah Serdar Eren’i icra yoluyla Kemerburgaz’daki villalarından tahliye ettirdi. Villayı satışa çıkarma kararı alan çift, yaşadıkları süreci "Evimizi işgalden kurtardık" sözleriyle anlattı.
Alaçatı'nın tanınmış işletmecilerinden Haluk Maga ve eşi Banu Maga ile estetik cerrah Serdar Eren arasındaki anlaşmazlık, Eren'in çiftin Kemerburgaz'daki villasında kiracı olarak yaşadığı dönemde başladı. Sabah gazetesi yazarı Bülent Cankurt'un aktardığına göre Maga çifti, kiralarını tahsil edemediklerini belirterek Eren hakkında tahliye davası açtı.
YILLARCA KİRA ÖDEMEDEN OTURDULAR
Yaklaşık üç yıl süren hukuki sürecin sonunda Serdar Eren, icra yoluyla evden tahliye edildi. Tahliyenin ardından villayı satmaya karar veren Haluk ve Banu Maga çifti, emlakçılarla anlaşmadan önce site komşularına bir mektup göndererek evlerini satışa çıkardıklarını duyurdu.
"EVİMİZİ İŞGALDEN KURTARDIK"
Haluk Maga, komşularına gönderdiği mektupta yaşadıkları mağduriyeti şu sözlerle dile getirdi:
"Toplumda saygın rolü oynayan ama kötü niyetlerini uzayan hukuki süreçlerle birleştirerek bize ciddi mağduriyet yaşatan kiracımızdan, üç sene sonunda nihayet icra yoluyla tahliye ettirerek kurtulduk. Kiramızı tahsil edemedik ama hiç olmazsa işgalden kurtardık evimizi. Şimdi evi satışa sunuyoruz. Henüz emlakçılara vermeden, sizlerin kendi çevrelerinde ilgilenen olabileceği düşüncesiyle önce sizlerle paylaşmak istedik."
Maga çifti, evlerini emlakçılara vermeden önce site sakinlerinin çevresinde alıcı olabilecek kişilere ulaşmayı hedefledi. Haluk Maga, mektubunda benzer hukuki süreçlerle uğraşmak zorunda kalan komşularına da kolaylıklar diledi.