Alaçatı’nın tanınmış işletmecileri Haluk ve Banu Maga çifti, 3 yıldır kira alamadıkları estetik cerrah Serdar Eren’i icra yoluyla Kemerburgaz’daki villalarından tahliye ettirdi. Villayı satışa çıkarma kararı alan çift, yaşadıkları süreci "Evimizi işgalden kurtardık" sözleriyle anlattı.

Alaçatı'nın tanınmış işletmecilerinden Haluk Maga ve eşi Banu Maga ile estetik cerrah Serdar Eren arasındaki anlaşmazlık, Eren'in çiftin Kemerburgaz'daki villasında kiracı olarak yaşadığı dönemde başladı. Sabah gazetesi yazarı Bülent Cankurt'un aktardığına göre Maga çifti, kiralarını tahsil edemediklerini belirterek Eren hakkında tahliye davası açtı. Maga çiftinin Kemerburgaz'daki lüks villası. (Foto: Sabah)

YILLARCA KİRA ÖDEMEDEN OTURDULAR Yaklaşık üç yıl süren hukuki sürecin sonunda Serdar Eren, icra yoluyla evden tahliye edildi. Tahliyenin ardından villayı satmaya karar veren Haluk ve Banu Maga çifti, emlakçılarla anlaşmadan önce site komşularına bir mektup göndererek evlerini satışa çıkardıklarını duyurdu. Haluk ve Banu Maga çifti, kiracıları estetik cerrah Serdar Eren’e açtıkları tahliye davasını kazandı. (Foto: Sosyal medya)