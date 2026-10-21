Demet Akalın ile Hülya Avşar arasında miras tartışması: "Ne saçma bir düşünce!"
Hülya Avşar'ın mirasın hayattayken paylaştırılması gerektiğine ilişkin açıklamaları, Demet Akalın'ın tepkisini çekti. Avşar'ın aile içindeki miras anlaşmazlıklarını önlemek amacıyla yaptığı öneriye sosyal medyadan karşı çıkan Akalın, "Ne saçma bir düşünce!" dedi.
Ünlü sanatçı Hülya Avşar'ın miras paylaşımına ilişkin açıklamaları magazin aleminde tartışmaları da beraberinde getirdi. Aile içinde yaşanabilecek miras anlaşmazlıklarının önüne geçilmesi için paylaşımın önceden planlanması gerektiğini savunan Avşar'a, şarkıcı Demet Akalın'dan tepki geldi. Akalın, sosyal medya üzerinden yaptığı yorumla Avşar'ın görüşüne karşı çıktı.
HÜLYA AVŞAR'DAN MİRAS PAYLAŞIMI AÇIKLAMASI
Geçtiğimiz günlerde konser öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hülya Avşar'a, ünlü isimlerin vefatının ardından yaşanan miras kavgaları soruldu.
Özellikle büyük servete sahip kişilerin miras paylaşımını önceden planlaması gerektiğini belirten Avşar, mirasın adil biçimde paylaştırılmasının aile içinde yaşanabilecek anlaşmazlıkları önleyebileceğini ifade etti.
Bir çocuğa diğerlerinden daha fazla pay verilmesinin ya da çocuklardan birinin mirastan tamamen mahrum bırakılmasının, telafisi zor sorunlara yol açabileceğini dile getiren Avşar, şu ifadeleri kullandı:
"Çok zenginsen, paran, pulun, malın mülkün varsa belli bir süreden sonra bence oturup ayırsınlar."
Vasiyetin hukuki güvence altına alınmasının önemine de dikkat çeken Avşar, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Baştan her şeyi hakkıyla neyse böleceksin, resmiyetini tamamlayıp avukatın eline vereceksin. 'İşte bu benim vasiyetim' diyeceksin, sonra istedikleri kadar debelensinler!"
DEMET AKALIN'DAN SERT YANIT: "NE SAÇMA BİR DÜŞÜNCE!"
Hülya Avşar'ın miras paylaşımına ilişkin açıklamaları sosyal medyada gündem olurken Demet Akalın da tartışmaya katıldı.
Avşar'ın sözlerinin yer aldığı videoya yorum yapan Akalın, mirasın hayattayken paylaştırılması gerektiği görüşüne karşı çıktı.
Ünlü şarkıcı, "Ne saçma bir düşünce! Yaşarken istersem veririm! Bana 'Aç mısın tok musun?' soran oldu mu ki..." sözleriyle tepkisini dile getirdi.
Hülya Avşar ile Demet Akalın'ın miras paylaşımına ilişkin farklı görüşleri, magazin gündeminde dikkat çekti.