Demet Akalın ile Hülya Avşar arasında miras tartışması: "Ne saçma bir düşünce!"

Ünlü sanatçı Hülya Avşar'ın miras paylaşımına ilişkin açıklamaları magazin aleminde tartışmaları da beraberinde getirdi. Aile içinde yaşanabilecek miras anlaşmazlıklarının önüne geçilmesi için paylaşımın önceden planlanması gerektiğini savunan Avşar'a, şarkıcı Demet Akalın'dan tepki geldi. Akalın, sosyal medya üzerinden yaptığı yorumla Avşar'ın görüşüne karşı çıktı.

Hülya Avşar, mirasın hayattayken planlanması gerektiğini savundu.

HÜLYA AVŞAR'DAN MİRAS PAYLAŞIMI AÇIKLAMASI

Geçtiğimiz günlerde konser öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hülya Avşar'a, ünlü isimlerin vefatının ardından yaşanan miras kavgaları soruldu.

Özellikle büyük servete sahip kişilerin miras paylaşımını önceden planlaması gerektiğini belirten Avşar, mirasın adil biçimde paylaştırılmasının aile içinde yaşanabilecek anlaşmazlıkları önleyebileceğini ifade etti.

Bir çocuğa diğerlerinden daha fazla pay verilmesinin ya da çocuklardan birinin mirastan tamamen mahrum bırakılmasının, telafisi zor sorunlara yol açabileceğini dile getiren Avşar, şu ifadeleri kullandı:

"Çok zenginsen, paran, pulun, malın mülkün varsa belli bir süreden sonra bence oturup ayırsınlar."

Vasiyetin hukuki güvence altına alınmasının önemine de dikkat çeken Avşar, sözlerini şöyle sürdürdü: