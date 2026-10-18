İstanbul Kongre Merkezi'nde dün gerçekleştirilen bir konsere katılan F.A., T.M. ve M.S.R. saat 03.15 sıralarında fenalaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 3 kişi Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen F.A. hayatını kaybederken T.M. ve M.S.R.'nin hayati tehlikelerinin sürdüğü öğrenildi.