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İstanbul Kongre Merkezi’nde sabaha karşı biten konserde feci son! 18 yaş üstü 5 bin kişi katılmış

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DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İstanbul Kongre Merkezi’nde sabaha karşı biten konserde feci son! 18 yaş üstü 5 bin kişi katılmış

İstanbul Şişli’de düzenlenen bir konserde fenalaşan F.A. (29), T.M. (33) ve M.S.R. (24) hastaneye kaldırıldı. F.A. hayatını kaybederken diğer iki kişinin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

İstanbul Kongre Merkezi'nde dün gerçekleştirilen bir konsere katılan F.A., T.M. ve M.S.R. saat 03.15 sıralarında fenalaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 3 kişi Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen F.A. hayatını kaybederken T.M. ve M.S.R.'nin hayati tehlikelerinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili polis ekiplerinin incelemesi sürüyor. (Fotoğraf: DHA)Olayla ilgili polis ekiplerinin incelemesi sürüyor. (Fotoğraf: DHA)

Polis ve sağlık ekiplerinin olayla ilgili çalışmalarında, 3 kişinin alkol ve uyuşturucu kullanımı nedeniyle fenalaşmış olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi. F.A.'nın kesin ölüm nedeninin, Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsinin ardından belirleneceği öğrenildi.

YAKLAŞIK 5 BİN KİŞİNİN KATILDIĞI KONSERE İNCELEME

Polisin ilk incelemesinde, saat 21.00 ile 04.00 arasında düzenlenen konsere yalnızca 18 yaş üzerindekilerin kabul edildiği, içeride alkol sunumu yapıldığı ve konsere yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı belirlendi. Organizasyon için gerekli belgelerin bulunduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken konser alanı boşaltıldı.

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