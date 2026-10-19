Sunucu Doç. Dr. Pelin Yantur, akademisyen olarak görev yaptığı özel üniversitede öğrencisiyle yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle gündeme geldi.

Sabah gazetesinden Armağan Yılmaz'ın haberine göre, lisans öğrencisi Selin K., 15 Haziran'da Pelin Yantur'un jüri üyeleri arasında yer aldığı tez savunma sınavına girdi. Jüri, tez için düzeltme kararı verdi ve Selin K.'yı başarısız saydı.

(Foto: Instagram)

CİMER BAŞVURUSUNUN ARDINDAN ŞİKÂYETÇİ OLDU

İddiaya göre Selin K., aynı gün CİMER üzerinden Pelin Yantur hakkında çeşitli iddialarda bulundu. Bunun üzerine Yantur, akademik anlaşmazlığın kişisel bir karalama kampanyasına dönüştürüldüğünü ileri sürerek öğrencisi hakkında şikâyetçi oldu.

Pelin Yantur, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sunduğu şikâyet dilekçesinde, öğrencinin somut delillere dayanmayan ve akademik süreçle bağdaşmadığını belirttiği iddialarla kişilik haklarını hedef aldığını öne sürdü. Yantur, suç işlediği kanıtlanmış şebekelerle iş birliği içinde olduğuna yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve kendisine karşı bir karalama kampanyası yürütüldüğünü ifade etti.