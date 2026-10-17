Komşu ziyaretinde şüpheli ölüm! 43 yaşındaki Yadigar kurtarılamadı

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde 43 yaşındaki Yadigar Yılmaz, aynı apartmanda yaşadığı komşusunun evinde fenalaşarak hayatını kaybetti. Şüpheli bulunan ölüm üzerine savcılık harekete geçerken, ev sahibi İ.G. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Yılmaz’ın kesin ölüm nedeni otopsiyle ortaya çıkacak.

Olay, Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Hoşnudiye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre apartmanın en üst katında yaşayan 43 yaşındaki Yadigar Yılmaz, giriş katta oturan 56 yaşındaki komşusu İ.G.'nin evine gitti.

Olay, Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, apartmanın en üst katında oturan Yadigar Yılmaz, giriş katta yaşayan komşusu İ.G.'nin (56) evine gitti. Bir süre sonra Yılmaz'ın fenalaşması üzerine İ.G., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan incelemede Yılmaz'ın ölümünün şüpheli bulunması üzerine Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Ev sahibi İ.G., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Yılmaz'ın cenazesi, savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Yılmaz'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.