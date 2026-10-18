Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede daha önceki soruşturma dosyalarından ve İstanbul İl Jandarma personelince gerçekleştirilen istihbari çalışma ve muhbir görüşmelerinden kamuoyunca tanınan isimlerin uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı, bunları birbirlerine ikram ederek kullandırdıkları yönünde alınan bilgiler üzerine Yalçıntaş hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Şarkıcı İlyas Yalçıntaş hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Şarkıcı İlyas Yalçıntaş hakkında yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede 10 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istendi.

YALÇINTAŞ'IN TELEFON KAYITLARI MERCEK ALTINDA

Sanığın adresinde yapılan aramalarda esrar öğütmede kullanılan 2 öğütücü, hassas terazi ve içerisinde bitki kırıntıları olduğu değerlendirilen kavanozun ele geçirildiği aktarılan iddianamede sanığın kendisine ait cep telefonundaki mesajlaşma uygulaması üzerinden "Aytaç Kartt" ve "Mami Rodi" şeklinde kayıtlı kişilerle yaptığı sesli ve yazılı görüşmelerin uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak maksadıyla olduğunun değerlendirildiği kaydedildi.

İddianamede yer verilen sanık Yalçıntaş'ın ifadesinde, "uyuşturucu madde kullanmadığını, kavanoz içindeki maddenin annesinin gönderdiği kekik olduğunu, öğütme aparatlarının Buğra Ateş isimli arkadaşının hediye ettiğini, hassas teraziyi ise sporla uğraşması nedeniyle diyetini kontrol etmek için kullandığını" beyan ettiği aktarıldı.