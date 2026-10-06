Sabah'tan Elyesa Karatepe'nin haberine göre, yapılan alkol ölçümünde Aydın'ın 1,14 promil alkollü olduğu tespit edildi. Denetim sırasında rapçinin ehliyetsiz araç kullandığı da belirlendi.

Trafik kurallarını hiçe sayan rapçi Blok3'e 4 ay hapis cezası. (Foto: Sosyal medya)

12 BİN LİRA PARA CEZASI

Blok3'e ehliyetsiz araç kullanmaktan 23 bin 437 lira idari para cezası uygulanırken, kullandığı araç trafikten men edildi. Hakan Aydın, "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma" suçu kapsamında ise "Seri Muhakeme Usulü"ne tabi olarak yargılandı.

Alkol miktarının yüksekliği dikkate alınarak alt sınırdan uzaklaşıldı ve Blok3 hakkında önce 8 ay hapis cezası verilmesine karar verildi. Yapılan değerlendirme sonucunda cezada indirim uygulanarak hapis cezası 4 aya düşürüldü.

Sanığın adli sicil kaydı ve ekonomik durumu göz önüne alınarak, 4 aylık hapis cezası 12 bin TL adli para cezasına çevrildi.

SERİ MUHAKEME USULÜ NEDİR?

Seri muhakeme usulü, belirli suçlarda yargılama sürecini hızlandırmak amacıyla Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 250. maddesinde düzenlenen özel bir yargılama yöntemidir. Cumhuriyet savcısı, temel cezadan yarı oranında indirim yaparak bir ceza belirler ve bunu şüpheliye teklif eder. Şüpheli, avukat huzurunda bu teklifi kabul ederse yargılama gerçekleştirilir. Şüpheli bu usulü kabul etmek zorunda değildir; kabul etmemesi hâlinde genel hükümlere göre yargılama yapılır.