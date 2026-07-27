Blok3'e suikast hazırlığı iddiası: ‘Blok’ grubundaki yazışmalar ortaya çıktı

Blok3 olarak tanınan rapçi Hakan Aydın'a yönelik suikast hazırlığında oldukları öne sürülen şüpheliler Bodrum'da yakalandı. Kamuoyunda "Şapkalılar" olarak bilinen organize suç yapılanmasıyla bağlantılı oldukları öne sürülen şüphelilerin telefonlarında "Blok" isimli grubun tespit edildiği iddia edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen organize suç soruşturması kapsamında kamuoyunda "Şapkalılar" olarak bilinen organize suç yapılanmasıyla bağlantılı oldukları öne sürülen 7 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin rap sanatçısı Blok3 olarak tanınan Hakan Aydın'a yönelik suikast hazırlığında oldukları iddia edildi.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin telefonlarında yapılan incelemelerde, "Blok" isimli mesajlaşma grubunda sanatçıyla ilgili otel konumları, araç görselleri ve çeşitli paylaşımların bulunduğu öne sürüldü. Dosyadaki bilgilere göre grup üzerinden saldırıya yönelik iletişim kurulduğu öne sürüldü.

KUNDAKLAMA VE KURŞUNLAMA SORUŞTURMASIYLA BAŞLADI İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Nisan ayında Beşiktaş'ta meydana gelen kundaklama ile Beylikdüzü'ndeki kurşunlama olaylarını aydınlatmak için çalışma başlattı. Yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda kundaklama olayının şüphelisi olduğu belirtilen F.K. ile bağlantılı 6 kişinin Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulunduğu tespit edildi. İstanbul ve Muğla emniyet birimlerinin ortak operasyonunda şüpheliler, yaşanan kovalamacanın ardından yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında şüphelilerin kamuoyunda 'Şapkalılar' olarak bilinen organize suç yapılanmasıyla bağlantılı oldukları iddia edildi.

TELEFONLARDA "BLOK" İSİMLİ GRUP İDDİASI Soruşturma dosyasına göre şüphelilerin yurt dışı kayıtlı GSM hatları kullandıkları ve Signal uygulaması üzerinden "Blok" isimli kapalı bir grup kurdukları öne sürüldü. Dosyada grupta Hakan Aydın'ın kaldığı otellerin konumları, kullandığı araçlara ait görseller ile farklı bilgilerin paylaşıldığı iddia edildi. Şüphelilerin kendi aralarında planladıkları eylem için "Türkiye'de ses getirecek bir iş olacak" ifadelerini kullandıkları da öne sürüldü.