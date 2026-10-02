Perşembe akşamı atv ekranlarında 3. bölümüyle izleyici karşısına çıkan 'Güneşin Doğduğu Yer', reyting sonuçlarına göre AB ve 20+ABC1 kategorilerinde günün en çok izlenen yapımı olarak çifte birincilik elde etti. Heyecan ve gerilimin tavan yaptığı son bölümde; Leyla'nın evladı Emir için verdiği amansız mücadele, konakta patlayan dedikodular ve finaldeki ahlaksız teklif damga vurdu.

Ekranların büyük ilgiyle takip edilen dizisi Güneşin Doğduğu Yer, dün akşam yayınlanan 3'üncü bölümüyle reyting listelerini altüst ederek iki kategoride birden birinci oldu. Kantar Medya tarafından sağlanan günün en çok izlenen 100 programı ölçümünde dizi rakiplerini geride bıraktı. Güneşin Doğduğu Yer; AB Sosyal Statü grubunda yüzde 4,32 izlenme oranı ve yüzde 14,22 izlenme payı, 20+ABC1 kategorisinde ise yüzde 4,92 izlenme oranı ve yüzde 14,44 pay alarak her iki kulvarda da günün birincisi olmayı başardı.

3.BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? LEYLA'NIN EMİR'E KAVUŞMASI YARIM KALDI Trende oğluyla baş başa kalan Leyla, Emir'e onu hiç bırakmadığını anlattı. Emir'in ilk kez anne demesi Leyla'yı gözyaşlarına boğdu. Oğlunun kendisini bir daha bırakmamasını istemesi üzerine Leyla, ondan asla ayrılmayacağına söz verdi. Ancak anne oğulun peşinden gelen Kenan, onları tren yolunda yakaladı. Leyla'nın bütün çabasına rağmen Emir'i geri aldı. Kenan'ın itmesiyle raylara düşen Leyla, yaklaşan trenin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Olanlara tanık olan Ceyhun, Leyla'yı raylardan çıkardı. Kenan ise onun ölümden döndüğünü fark etmeden Emir'le konağa gitti.