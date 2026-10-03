Sosyal medya fenomeni, vücuduna yayılan dolgunun enfeksiyona neden olması üzerine kısa aralıklarla defalarca ameliyat olmak zorunda kaldı. Son olarak geçtiğimiz ay bir operasyon geçirdiğini duyuran Danla Bilic, yeniden ameliyat olduğunu açıkladı.

Yakın arkadaşı Cemal Can Canseven ile hastane koridorunda çekilen fotoğrafını takipçileriyle paylaşan 31 yaşındaki Danla Bilic, daha sonra yayınladığı bir başka fotoğrafla yeniden ameliyat olduğunu duyurdu. Bilic, operasyonun 6 saat sürdüğünü belirtti.

(Foto: Sosyal medya)

"YALVARIYORUM, YAPTIRMAYIN"

Öte yandan Danla Bilic, daha önce "Aquafilling" işlemi sonrası yaşadığı zorlu süreci "Yalvarıyorum, yaptırmayın" sözleriyle anlatmıştı.

Bilic, yaşadığı sağlık sorunlarıyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

"Öyle bir madde ki enfekte olabiliyorsunuz. Ben iki sene önce enfekte oldum, bir ayım hastanede geçti. Dolgu asla erimiyor, vücutta hâkimiyet elde edip her yerine dağılıyor. Benim kaburgama kadar çıkmıştı, diz kapağıma kadar inmişti."

Bilic, sözlerini şöyle sürdürmüştü:

"Bazen öyle bir yerde toplanıyor ki tenis topu yutmuş gibi gözüküyorsunuz. İğrenç, rezalet bir şey. Kiminle konuştuysam aynı şeyi yaşamış. Vücudunuza lütfen böyle bir şey yapmayın. Ben tamamen cehaletime yenilip, koşa koşa gidip yaptırmıştım ve kurtulmak için uğraşıyorum."