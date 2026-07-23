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3 kadın 1 adam 36 çocuk! Kaygısızlar'ın Burcu'su Damla Özen son haliyle gündem oldu

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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90'lı yılların unutulmaz dizilerinden 'Kaygısızlar'da Eleman'ın platonik aşkı Burcu karakterine hayat veren Damla Özen, yıllar sonraki görüntüsüyle yeniden gündeme geldi. Gözlerden uzak bir yaşam süren oyuncunun son hali sosyal medyada ilgi gördü.

3 kadın 1 adam 36 çocuk! Kaygısızlar'ın Burcu'su Damla Özen son haliyle gündem oldu 1

1994 yılında yayın hayatına başlayan ve Türk televizyonlarının unutulmaz absürt komedi dizileri arasında yer alan Kaygısızlar, yıllar geçmesine rağmen konuşulmaya devam ediyor. Memnun Kaygısız ve kalabalık ailesinin eğlenceli hikâyelerini ekrana taşıyan yapım, renkli karakterleriyle bir döneme damga vurmuştu.

3 kadın 1 adam 36 çocuk! Kaygısızlar'ın Burcu'su Damla Özen son haliyle gündem oldu 2

ELEMAN'IN PLATONİK AŞKIYDI

Dizinin en çok konuşulan karakterlerinden biri de Eleman'ın büyük bir aşkla bağlandığı Burcu olmuştu. Burcu karakterine hayat veren Damla Özen, aradan geçen yılların ardından son haliyle yeniden gündeme geldi.

Bir dönem ekranların sevilen yüzlerinden biri olan Damla Özen'in güncel görüntüleri, sosyal medyada kısa sürede ilgi gördü. Oyuncunun yıllar içindeki değişimi, dizinin hayranları tarafından çok sayıda yorum aldı.

3 kadın 1 adam 36 çocuk! Kaygısızlar'ın Burcu'su Damla Özen son haliyle gündem oldu 3

İŞTE SON HALİ

Bursa doğumlu Damla Özen, Kaygısızlar'ın ardından Yılan Hikâyesi ve Yedi Numara gibi sevilen yapımlarda da rol aldı.
Daha sonra tiyatro çalışmalarına ağırlık veren oyuncu, kurucusu olduğu Karma Drama isimli tiyatro ve gösteri şirketiyle sanat hayatını sürdürdü.

3 kadın 1 adam 36 çocuk! Kaygısızlar'ın Burcu'su Damla Özen son haliyle gündem oldu 4

Magazinden uzak bir yaşam tercih eden Damla Özen, daha önce yaptığı bir açıklamada tanınırlığıyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

"Hiçbir zaman sokakta yürüyemeyecek kadar bir tanınırlığım olmadı."

Uzun süredir gözlerden uzak yaşayan başarılı oyuncunun yıllar sonraki görüntüsü, Kaygısızlar izleyicilerine nostalji yaşattı.

3 kadın 1 adam 36 çocuk! Kaygısızlar'ın Burcu'su Damla Özen son haliyle gündem oldu 5

PEKİ ELEMAN KARAKTERİ ŞİMDİ NE YAPIYOR?

Dizide Eleman karakterine hayat veren Yalçın Avşar, sanat kariyerini tiyatro sahnesinde sürdürürken şehirden uzakta, doğayla iç içe yaşıyor.

3 kadın 1 adam 36 çocuk! Kaygısızlar'ın Burcu'su Damla Özen son haliyle gündem oldu 6

Kilyos'taki baba evinde yaşayan Yalçın Avşar, zamanının büyük bölümünü bahçesinde organik tarım yaparak geçiriyor. Sebze yetiştiren ve arıcılıkla da ilgilenen oyuncu, sade yaşam tarzıyla dikkat çekiyor.

Avşar, birkaç yıl önce verdiği röportajda doğayla kurduğu bağı şu sözlerle anlatmıştı:

"Aileme yetecek kadar organik tarımla ilgileniyorum. Soğan, patates, biber ekiyorum, bal üretiyorum."

3 kadın 1 adam 36 çocuk! Kaygısızlar'ın Burcu'su Damla Özen son haliyle gündem oldu 7

KAYGISIZLAR YILLAR GEÇSE DE UNUTULMUYOR

Ordulu olan Memnun Kaygısız'ın hayatını merkezine alan dizide, çapkınlığı nedeniyle üç kadınla evlenen Memnun'un Sabriye, Terbiye ve Kafiye isimli eşlerinden toplam 36 çocuğu bulunuyor. Köyde geçim sıkıntısı yaşamaya başlayan Memnun, ailesini de yanına alarak İstanbul'a göç ediyor.

İstanbul'da askerlik arkadaşı İsmail'in evine yerleşen Memnun Kaygısız ve 39 kişilik ailesi, ev sahibinin tüm planlarını altüst ediyor. İsmail ve eşi bu kalabalık aileyi evden göndermeye çalışsa da her seferinde başarısız oluyor. Dizinin hikâyesi de bu zoraki ev arkadaşlığı üzerinden gelişen birbirinden komik olayları konu alıyor.

Kaygısızlar, yalnızca kalabalık aile yaşamını değil, köyden kente göç eden bir ailenin büyük şehir hayatına uyum sağlama çabasını da mizahi bir dille ekrana taşıdı. Memnun Kaygısız'ın her durumdan sıyrılmayı başaran kurnaz tavırları ile çocukların neden olduğu birbirinden ilginç olaylar, diziyi dönemin en sevilen komedilerinden biri haline getirdi.

Toplam 4 sezon ve 121 bölüm süren Kaygısızlar, yayın hayatını tamamlamasının üzerinden yıllar geçmesine rağmen tekrar bölümleriyle izlenmeye devam ediyor ve Türk televizyon tarihinin kült komedi dizileri arasında gösteriliyor.

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