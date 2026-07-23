3 kadın 1 adam 36 çocuk! Kaygısızlar'ın Burcu'su Damla Özen son haliyle gündem oldu
90'lı yılların unutulmaz dizilerinden 'Kaygısızlar'da Eleman'ın platonik aşkı Burcu karakterine hayat veren Damla Özen, yıllar sonraki görüntüsüyle yeniden gündeme geldi. Gözlerden uzak bir yaşam süren oyuncunun son hali sosyal medyada ilgi gördü.
1994 yılında yayın hayatına başlayan ve Türk televizyonlarının unutulmaz absürt komedi dizileri arasında yer alan Kaygısızlar, yıllar geçmesine rağmen konuşulmaya devam ediyor. Memnun Kaygısız ve kalabalık ailesinin eğlenceli hikâyelerini ekrana taşıyan yapım, renkli karakterleriyle bir döneme damga vurmuştu.
ELEMAN'IN PLATONİK AŞKIYDI
Dizinin en çok konuşulan karakterlerinden biri de Eleman'ın büyük bir aşkla bağlandığı Burcu olmuştu. Burcu karakterine hayat veren Damla Özen, aradan geçen yılların ardından son haliyle yeniden gündeme geldi.
Bir dönem ekranların sevilen yüzlerinden biri olan Damla Özen'in güncel görüntüleri, sosyal medyada kısa sürede ilgi gördü. Oyuncunun yıllar içindeki değişimi, dizinin hayranları tarafından çok sayıda yorum aldı.
İŞTE SON HALİ
Bursa doğumlu Damla Özen, Kaygısızlar'ın ardından Yılan Hikâyesi ve Yedi Numara gibi sevilen yapımlarda da rol aldı.
Daha sonra tiyatro çalışmalarına ağırlık veren oyuncu, kurucusu olduğu Karma Drama isimli tiyatro ve gösteri şirketiyle sanat hayatını sürdürdü.
Magazinden uzak bir yaşam tercih eden Damla Özen, daha önce yaptığı bir açıklamada tanınırlığıyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:
"Hiçbir zaman sokakta yürüyemeyecek kadar bir tanınırlığım olmadı."
Uzun süredir gözlerden uzak yaşayan başarılı oyuncunun yıllar sonraki görüntüsü, Kaygısızlar izleyicilerine nostalji yaşattı.
PEKİ ELEMAN KARAKTERİ ŞİMDİ NE YAPIYOR?
Dizide Eleman karakterine hayat veren Yalçın Avşar, sanat kariyerini tiyatro sahnesinde sürdürürken şehirden uzakta, doğayla iç içe yaşıyor.