3 kadın 1 adam 36 çocuk! Kaygısızlar'ın Burcu'su Damla Özen son haliyle gündem oldu

KAYGISIZLAR YILLAR GEÇSE DE UNUTULMUYOR

Ordulu olan Memnun Kaygısız'ın hayatını merkezine alan dizide, çapkınlığı nedeniyle üç kadınla evlenen Memnun'un Sabriye, Terbiye ve Kafiye isimli eşlerinden toplam 36 çocuğu bulunuyor. Köyde geçim sıkıntısı yaşamaya başlayan Memnun, ailesini de yanına alarak İstanbul'a göç ediyor.

İstanbul'da askerlik arkadaşı İsmail'in evine yerleşen Memnun Kaygısız ve 39 kişilik ailesi, ev sahibinin tüm planlarını altüst ediyor. İsmail ve eşi bu kalabalık aileyi evden göndermeye çalışsa da her seferinde başarısız oluyor. Dizinin hikâyesi de bu zoraki ev arkadaşlığı üzerinden gelişen birbirinden komik olayları konu alıyor.

Kaygısızlar, yalnızca kalabalık aile yaşamını değil, köyden kente göç eden bir ailenin büyük şehir hayatına uyum sağlama çabasını da mizahi bir dille ekrana taşıdı. Memnun Kaygısız'ın her durumdan sıyrılmayı başaran kurnaz tavırları ile çocukların neden olduğu birbirinden ilginç olaylar, diziyi dönemin en sevilen komedilerinden biri haline getirdi.

Toplam 4 sezon ve 121 bölüm süren Kaygısızlar, yayın hayatını tamamlamasının üzerinden yıllar geçmesine rağmen tekrar bölümleriyle izlenmeye devam ediyor ve Türk televizyon tarihinin kült komedi dizileri arasında gösteriliyor.