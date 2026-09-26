Geçirdiği ağır ameliyatlarla ilgili daha önce açıklamalarda bulunan usta oyuncu, geçtiğimiz günlerde hastane odasından yaptığı paylaşımla sağlık durumu hakkında bilgi vermişti.

Usta oyuncu, sağlık durumuyla ilgili gelişmeleri takipçileriyle paylaşıyor. (Foto: Instagram)

"KUYRUĞU DİK TUTUYORUM" DEMİŞTİ

Onat, videoda şu ifadeleri kullandı:

"Uzun süredir kendimle ilgili bilgi vermedim size. Dün böbrek yollarından yine bir ameliyat oldum. Merak etmeyin, kuyruğu dik tutuyorum. Hayat böyle bir şey. Bugünleri en keyifli şekilde geçirmeye çalışıyorum. Hepinizi çok seviyorum. Lütfen sağlığınızı ihmal etmeyin."