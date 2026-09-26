Gül Onat’ın tedavisi sürüyor: İnci Türkay usta oyuncuyu hastanede ziyaret etti
Pankreas kanseri tedavisi devam eden usta oyuncu Gül Onat’ı yıllarca birlikte rol aldığı İnci Türkay hastanede ziyaret etti. Türkay ile buluşmasından fotoğraflar paylaşan Onat, rol arkadaşına duyduğu sevgiyi dile getirdi.
Usta oyuncu Gül Onat, yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran "Sihirli Annem" dizisinde canlandırdığı Perihan Teyze karakteriyle hafızalara kazındı. Onat'ın iki yıldan uzun süredir pankreas kanseriyle mücadele ettiği ortaya çıkmıştı.
KANSER TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Geçirdiği ağır ameliyatlarla ilgili daha önce açıklamalarda bulunan usta oyuncu, geçtiğimiz günlerde hastane odasından yaptığı paylaşımla sağlık durumu hakkında bilgi vermişti.
Pankreas kanseri tedavisi devam eden Gül Onat, geçirdiği yeni operasyonun ardından sosyal medya hesabından bir video paylaşarak son durumunu anlattı.
"KUYRUĞU DİK TUTUYORUM" DEMİŞTİ
Onat, videoda şu ifadeleri kullandı:
"Uzun süredir kendimle ilgili bilgi vermedim size. Dün böbrek yollarından yine bir ameliyat oldum. Merak etmeyin, kuyruğu dik tutuyorum. Hayat böyle bir şey. Bugünleri en keyifli şekilde geçirmeye çalışıyorum. Hepinizi çok seviyorum. Lütfen sağlığınızı ihmal etmeyin."
"CANIM İNCİ, İYİ Kİ GELDİN"
Tedavisi devam eden Gül Onat'ı, "Sihirli Annem" dizisindeki rol arkadaşı İnci Türkay hastanede ziyaret etti.
Onat, Türkay ile hastane odasında çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşarak, "Canım İnci, seni çok seviyorum. İyi ki geldin" notunu düştü.