Sabah'tan Ömer Karahan'ın haberine göre, Edvina Sponza bir süre önce İstanbul Etiler'de bir güzellik merkezi açtı. Merkezde önceki gün yaşanan kazada G.Y.K. isimli müşteri yaralandı.

Duş alanındaki camların henüz belirlenemeyen bir nedenle patlayarak parçalanması sonucu yaralanan kadın müşteri, ayağından ve vücudunun çeşitli bölgelerinden yaralandı. Olayın ardından hastaneye kaldırılan G.Y.K., güzellik merkezinden şikâyetçi oldu.

YARALANAN MÜŞTERİ ŞİKÂYETÇİ OLDU

Olayı duyar duymaz hastaneye giden Edvina Sponza'nın, müşterinin tüm hastane masraflarını karşıladığı ve yaşanan durum nedeniyle özür dilediği öğrenildi.

(Foto: Sosyal medya)

SAVCILIKTAN SORUŞTURMA KARARI

Emniyet tarafından yürütülen işlemlerin ardından savcılığa intikal eden olay kapsamında Sponza ifadeye çağrıldı. Savcılık, olayla ilgili "taksirle yaralama" suçundan soruşturma başlattı.

Yaşanan kazada herhangi bir ihmal bulunup bulunmadığının tespit edilmesi amacıyla inceleme başlatıldı.

EDVİNA SPONZA KİMDİR?

1974 yılında İzmir'de dünyaya gelen Edvina Sponza, İtalyan bir baba ile İngiliz bir annenin kızıdır. İlköğrenimini İtalya Okulu'nda tamamlayan Sponza, lise eğitimini İzmir Özel Türk Lisesi'nde sürdürdü.

Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden mezun olan Edvina Sponza, bir dönem reklam sektöründe çalıştı. Sponza, 2015 yılında yoga eğitmenliğine başladı.

2001 yılında evlenen Edvina Sponza, 2012 yılında boşandı. Sponza'nın bu evlilikten 2003 yılında Lal, 2005 yılında Ege ve 2010 yılında Yaz isimli üç çocuğu dünyaya geldi.