Gül Onat bir ameliyat daha geçirdi! Son durumunu açıkladı
Uzun süredir pankreas kanseriyle mücadele eden 73 yaşındaki usta oyuncu Gül Onat, geçirdiği yeni ameliyatın ardından sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.
Usta oyuncu Gül Onat, yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Perihan Teyze karakteriyle hafızalara kazındı. Onat'ın iki yıldan uzun süredir pankreas kanseriyle mücadele ettiği ortaya çıkmıştı.
KANSERLE MÜCADELE EDİYOR
Geçirdiği ağır ameliyatlardan bahseden usta oyuncu, geçtiğimiz günlerde hastane odasından yaptığı paylaşımla sağlık durumuyla ilgili bilgi vermişti. Onat, söz konusu paylaşımında yaşadığı zorlu süreci mizahi bir dille anlatarak şu ifadeleri kullanmıştı:
"Bağırsağa Pembeş, pankreasa Panki adını takıp eğleniyorum, onlarla dalga geçiyorum. Hatta doktorum Panki ile konuşurken kulak misafiri olup 'Köpeğiniz mi?' dedi. Ben ülkemizin mizah gücüne hayrandım. Demek bana da bulaşmış. Son ameliyata girmeden rahim ve yumurtalıkları da alacaklarını öğrenince 'Ben artık yavrulamayacak mıyım?' diye dalga geçtim."
"ÇOCUK TARAFINIZI HİÇ KAYBETMEYİN"
Onat, sözlerini şu şekilde sürdürmüştü:
"Yani dostlar, pozitif düşünmeyi bir kenara koyup çocuk tarafınızı hiç kaybetmeyin. Her zorlukla dalga geçmeye bakın, hastalıklarla ilgili tabii. 73 yaşında, 10 yaşında bir çocuk ruhu taşıyorum. Hepinizi sevgilerin en kocamanıyla kucaklıyor ve seviyorum."
SON DURUMUNU PAYLAŞTI
Pankreas kanseri tedavisi devam eden başarılı oyuncu Gül Onat, geçirdiği yeni operasyonun ardından sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili yeni bir paylaşım yaptı.
"KUYRUĞU DİK TUTUYORUM"
Onat, yayımladığı videoda sevenlerine şu sözlerle seslendi:
"Canım sevenlerim, sevgili arkadaşlarım, dostlarım... Uzun süredir kendimle ilgili bilgi vermedim size. Dün böbrek yollarından yine bir ameliyat oldum. Merak etmeyin, kuyruğu dik tutuyorum. Hayat böyle bir şey. Bugünleri en keyifli şekilde geçirmeye çalışıyorum. Hepinizi çok seviyorum. Lütfen sağlığınızı ihmal etmeyin."