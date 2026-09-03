Gül Onat bir ameliyat daha geçirdi! Son durumunu açıkladı

KANSERLE MÜCADELE EDİYOR

Geçirdiği ağır ameliyatlardan bahseden usta oyuncu, geçtiğimiz günlerde hastane odasından yaptığı paylaşımla sağlık durumuyla ilgili bilgi vermişti. Onat, söz konusu paylaşımında yaşadığı zorlu süreci mizahi bir dille anlatarak şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bağırsağa Pembeş, pankreasa Panki adını takıp eğleniyorum, onlarla dalga geçiyorum. Hatta doktorum Panki ile konuşurken kulak misafiri olup 'Köpeğiniz mi?' dedi. Ben ülkemizin mizah gücüne hayrandım. Demek bana da bulaşmış. Son ameliyata girmeden rahim ve yumurtalıkları da alacaklarını öğrenince 'Ben artık yavrulamayacak mıyım?' diye dalga geçtim."