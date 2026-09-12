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"CEHENNEMİ YAŞADIM"

Hastalığının 2023 yılında başladığını belirten Gül Onat, pankreas kanseri teşhisi sonrası geçirdiği zorlu süreci şu sözlerle anlatmıştı:

"Hastalığım 2023 yılında başladı. En tehlikeli ve öldürücü pankreas kanseri. Niye ben demedim, kabullendim. Çok ağır ameliyatlar geçirdim. Cehennemi yaşadım, kemoterapi, radyoterapi... Bir yıl rahat geçti, sonra bağırsaklara nüksetti. Gene çok ağır ameliyatlar... Bugünlere geldim, şükür."

Oyuncu, hastalık sürecinde yaşadığı zorlukları ve sağlık durumunu da samimi ifadelerle dile getirmişti.

"Ben hiç pozitif düşünemedim bu süreçte. Kendimi şaşırtan bir olgunlukla karşıladım bu ölümcül hastalığı ama hep gırgır geçtim. Şu anda bağırsaklarım bir torbaya boşalıyor, altı aydır. Çok sıkıntılı bir iş. Kendi bağırsağını gören ender kişilerdenim yani."