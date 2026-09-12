Gül Onat hastaneden taburcu oldu, ilk görüntüsünü paylaştı
Pankreas kanseriyle mücadele eden usta oyuncu Gül Onat, geçirdiği son ameliyatın ardından hastaneden taburcu oldu. Onat, hastane çıkışında çektiği neşeli görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak sevenlerine moral verdi.
Bir dönemin efsane dizisi "Sihirli Annem"de Perihan Peri karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Gül Onat Duman, geçtiğimiz aylarda pankreas kanseriyle mücadele ettiğini açıklamıştı.
Zorlu bir tedavi sürecinden geçen oyuncu, yaşadığı sağlık sorunlarını ve mücadelesini zaman zaman sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşıyor.
"CEHENNEMİ YAŞADIM"
Hastalığının 2023 yılında başladığını belirten Gül Onat, pankreas kanseri teşhisi sonrası geçirdiği zorlu süreci şu sözlerle anlatmıştı:
"Hastalığım 2023 yılında başladı. En tehlikeli ve öldürücü pankreas kanseri. Niye ben demedim, kabullendim. Çok ağır ameliyatlar geçirdim. Cehennemi yaşadım, kemoterapi, radyoterapi... Bir yıl rahat geçti, sonra bağırsaklara nüksetti. Gene çok ağır ameliyatlar... Bugünlere geldim, şükür."
Oyuncu, hastalık sürecinde yaşadığı zorlukları ve sağlık durumunu da samimi ifadelerle dile getirmişti.
"Ben hiç pozitif düşünemedim bu süreçte. Kendimi şaşırtan bir olgunlukla karşıladım bu ölümcül hastalığı ama hep gırgır geçtim. Şu anda bağırsaklarım bir torbaya boşalıyor, altı aydır. Çok sıkıntılı bir iş. Kendi bağırsağını gören ender kişilerdenim yani."
YENİDEN AMELİYAT OLDU
Sağlık durumu merak edilen Gül Onat, tedavi sürecindeki gelişmeleri sosyal medya üzerinden paylaşmayı sürdürdü. Usta oyuncu, geçtiğimiz günlerde bir kez daha operasyon geçirdiğini duyurarak sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.
Onat, böbrek yollarında oluşan tümörler nedeniyle doktorlarının stent taktığını belirterek yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı:
"Epeydir sizlere kendimle ilgili bir bilgi vermedim. Dün yine böbrek yollarından bir ameliyat oldum. Çünkü böbrek yollarında tümörler büyüdüğü için doktor stent takmıştı ve nefrostomiyi yarın inşallah çıkarırız. Bugünlük de tomografi çektiler, onlarla meşgulüm."