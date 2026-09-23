Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken Demet Akalın, hem açıklamaları hem de sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündemindeki yerini koruyor.

Demet Akalın, yaşadığı taciz olayını anlatmıştı.

KONSERİNDE TACİZ EDİLMİŞTİ

Konser sırasında yaşadığı olayın ardından korumalarına tepki gösteren Akalın, "Alsanıza şunu diyorum. Polis molis yok mu? Yanımda birileri vardı, söyledim. Polise söyledim" ifadelerini kullanmıştı.

Akalın, olayın ayrıntılarını şu sözlerle anlattı:

"Elleme, sıkma gibi bir şey yok fakat defalarca geldi. O kadar yakın temastaydı ki bana... 'Git' dedim, gitmedi. Geri geldi. Bu tepkisinden rahatsız oldum. İki kere yaptı. Ben de iki kere itekledim onu. Ama sonuç hiç değişmedi."