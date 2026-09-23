Demet Akalın'dan çok konuşulacak sözler! "Beni çekemeyenler fotoğrafımı çeksin"
Demet Akalın, konserinde yaşadığı taciz olayının ardından yaptığı sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti. "Hadi kolaysa önce gelip buradan indirsinler" sözlerini paylaşan ünlü şarkıcının açıklaması gündem oldu.
Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken Demet Akalın, hem açıklamaları hem de sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündemindeki yerini koruyor.
Müzik kariyerindeki 30. yılını kutlamaya hazırlanan ünlü isim, geçtiğimiz günlerde konser sırasında yaşadığı taciz olayı nedeniyle de tepki göstermişti.
KONSERİNDE TACİZ EDİLMİŞTİ
Konser sırasında yaşadığı olayın ardından korumalarına tepki gösteren Akalın, "Alsanıza şunu diyorum. Polis molis yok mu? Yanımda birileri vardı, söyledim. Polise söyledim" ifadelerini kullanmıştı.
Akalın, olayın ayrıntılarını şu sözlerle anlattı:
"Elleme, sıkma gibi bir şey yok fakat defalarca geldi. O kadar yakın temastaydı ki bana... 'Git' dedim, gitmedi. Geri geldi. Bu tepkisinden rahatsız oldum. İki kere yaptı. Ben de iki kere itekledim onu. Ama sonuç hiç değişmedi."
DEMET'TEN GÖZDAĞI: "KOLAYSA GELİP İNDİRSİNLER"
Konserinde yaşadığı olayın ardından sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yapan Demet Akalın, dikkat çeken ifadeler kullandı.
Akalın, paylaşımında şu sözlere yer verdi:
"Bir yıldızım, parlıyorum gökyüzünde. Hadi kolaysa önce gelip buradan indirsinler. Beni çekemeyenler fotoğrafımı çeksin. Altında yazsın: 'Alemde teksin.'"