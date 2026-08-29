Ferhat Göçer ile Sinan Akçıl arasında gerilim! Demet Akalın da polemiğe dahil oldu

Bir dönem yakın arkadaş olan Ferhat Göçer ile Sinan Akçıl arasındaki polemik büyüdü. Göçer'in "medya maymunluğu yapmaya başladı" sözlerine Akçıl'dan yanıt gecikmezken, ünlü şarkıcı eserlerinin izinsiz okunmasını engellemek için hukuki süreç başlatacağını açıkladı. Tartışmaya dahil olan Demet Akalın ise Akçıl'a destek verdi.

Magazin dünyasında yeni bir polemiğin fitili ateşlendi. Ferhat Göçer, hem kendi yorumladığı parçalar hem de birçok ünlü sanatçıya kazandırdığı bestelerle adından söz ettiren Sinan Akçıl'ı hedef aldı. Göçer, katıldığı programda Akçıl için "Medya maymunluğu yapmaya başladı" ifadelerini kullandı. Göçer'in Akçıl hakkında yaptığı sert açıklamalara ünlü şarkıcıdan yanıt gecikmedi. Tartışmaya son olarak Demet Akalın da dahil oldu.

Kadir Çetin'in sunduğu Number1 Star programına konuk olan Ferhat Göçer, Sinan Akçıl ile aralarındaki ilişkinin eskisi gibi olmadığının sorulması üzerine dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Göçer'in açıklamaları şu şekilde: "Medya maymunluğu yapmaya başladıktan sonra bıraktım tabii. Benim gözümde bir magazin figüründen öte bir şey değil artık. Son zamanlarda onu da beceremiyor gerçi. Bence oturup doğru düzgün şarkı yazması lazım. Bırakması lazım bu işleri. O bu şekilde devam ettikçe aramızdaki ilişkinin düzelme şansı yok."

Göçer, ayrıca Akçıl'ın magazin gündeminden uzaklaşıp müziğe dönmesi halinde aralarındaki ilişkinin yeniden düzelebileceğini belirterek, "Müziğe gerçekten dönerse, işin şaklabanlığını, medya maymunluğunu, magazin maymunluğunu bırakırsa, bir gün doğru düzgün şarkılar yapmaya devam ederse belki. Onları yaptıktan sonra ve bu laflardan sonra bana şarkı verir mi onu da bilmiyorum ama en azından adama bir iyilik yapmış olurum. Çünkü kimse söylemiyor mu? Bırak bu işleri. Doğru düzgün otur, çalış, şarkı üret, bir şey yap. Müzikten başka her şeyi yapıyor." dedi.

SİNAN AKÇIL'DAN YANIT GECİKMEDİ Göçer'e birçok hit şarkı veren Akçıl'dan ise yanıt gecikmedi. Göçer'in eleştirilerine sosyal medya hesabından cevap veren Sinan Akçıl, yaşça büyük meslektaşına saygısını koruyarak yanıt verdiğini belirtti. Ünlü şarkıcı, imzasını taşıyan ve Ferhat Göçer tarafından seslendirilen bazı popüler şarkıların sahnelerde ve diğer mecralarda okunmasını engellemek için avukatlarını devreye sokacağını açıkladı.