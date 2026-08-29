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Ferhat Göçer ile Sinan Akçıl arasında gerilim! Demet Akalın da polemiğe dahil oldu

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Bir dönem yakın arkadaş olan Ferhat Göçer ile Sinan Akçıl arasındaki polemik büyüdü. Göçer'in "medya maymunluğu yapmaya başladı" sözlerine Akçıl'dan yanıt gecikmezken, ünlü şarkıcı eserlerinin izinsiz okunmasını engellemek için hukuki süreç başlatacağını açıkladı. Tartışmaya dahil olan Demet Akalın ise Akçıl'a destek verdi.

Ferhat Göçer ile Sinan Akçıl arasında gerilim! Demet Akalın da polemiğe dahil oldu 1

Magazin dünyasında yeni bir polemiğin fitili ateşlendi.

Ferhat Göçer, hem kendi yorumladığı parçalar hem de birçok ünlü sanatçıya kazandırdığı bestelerle adından söz ettiren Sinan Akçıl'ı hedef aldı.

Göçer, katıldığı programda Akçıl için "Medya maymunluğu yapmaya başladı" ifadelerini kullandı. Göçer'in Akçıl hakkında yaptığı sert açıklamalara ünlü şarkıcıdan yanıt gecikmedi. Tartışmaya son olarak Demet Akalın da dahil oldu.

Ferhat Göçer ile Sinan Akçıl arasında gerilim! Demet Akalın da polemiğe dahil oldu 2

Kadir Çetin'in sunduğu Number1 Star programına konuk olan Ferhat Göçer, Sinan Akçıl ile aralarındaki ilişkinin eskisi gibi olmadığının sorulması üzerine dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Göçer'in açıklamaları şu şekilde:

"Medya maymunluğu yapmaya başladıktan sonra bıraktım tabii. Benim gözümde bir magazin figüründen öte bir şey değil artık. Son zamanlarda onu da beceremiyor gerçi. Bence oturup doğru düzgün şarkı yazması lazım. Bırakması lazım bu işleri. O bu şekilde devam ettikçe aramızdaki ilişkinin düzelme şansı yok."

Ferhat Göçer ile Sinan Akçıl arasında gerilim! Demet Akalın da polemiğe dahil oldu 3

Göçer, ayrıca Akçıl'ın magazin gündeminden uzaklaşıp müziğe dönmesi halinde aralarındaki ilişkinin yeniden düzelebileceğini belirterek, "Müziğe gerçekten dönerse, işin şaklabanlığını, medya maymunluğunu, magazin maymunluğunu bırakırsa, bir gün doğru düzgün şarkılar yapmaya devam ederse belki.

Onları yaptıktan sonra ve bu laflardan sonra bana şarkı verir mi onu da bilmiyorum ama en azından adama bir iyilik yapmış olurum. Çünkü kimse söylemiyor mu? Bırak bu işleri. Doğru düzgün otur, çalış, şarkı üret, bir şey yap. Müzikten başka her şeyi yapıyor." dedi.

Ferhat Göçer ile Sinan Akçıl arasında gerilim! Demet Akalın da polemiğe dahil oldu 4

SİNAN AKÇIL'DAN YANIT GECİKMEDİ

Göçer'e birçok hit şarkı veren Akçıl'dan ise yanıt gecikmedi.

Göçer'in eleştirilerine sosyal medya hesabından cevap veren Sinan Akçıl, yaşça büyük meslektaşına saygısını koruyarak yanıt verdiğini belirtti. Ünlü şarkıcı, imzasını taşıyan ve Ferhat Göçer tarafından seslendirilen bazı popüler şarkıların sahnelerde ve diğer mecralarda okunmasını engellemek için avukatlarını devreye sokacağını açıkladı.

Ferhat Göçer ile Sinan Akçıl arasında gerilim! Demet Akalın da polemiğe dahil oldu 5

Akçıl, "Yakın çevrem iyi bilir, yaşlılara saygım sonsuzdur. O yüzden F.G. rumuzlu şarkıcıya ağır cevap vermeyeceğim bu sefer" diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Benim politik duruşumdan rahatsız olduğunun ve de magazinsel hayatımı ağır takip ettiğinin farkındayım. Yapacağım tek şey, bir sonraki story'deki şarkıları 'bugünden itibaren' söylemesini 'hukuk yoluyla' engellemek için avukatlarımın gerekeni yapması olacak. Biz davayı kaybedip o söylemeye 'devam ederse' de bir 'maymunun' şarkılarını söylemiş olur. Onu da MSG Yönetim Kurulu'nda değerlendirirler diye düşünüyorum ki zannedersem 'maymunlar' ya da herhangi bir hayvan, MSG veya MESAM'a üye olamıyor."

Ferhat Göçer ile Sinan Akçıl arasında gerilim! Demet Akalın da polemiğe dahil oldu 6

SİNAN AKÇIL'IN SÖZÜNÜ ETTİĞİ ŞARKILAR

Akçıl, Ferhat Göçer'in seslendirdiği ve kendisinin söz veya müzik katkısının bulunduğunu belirttiği eserleri de sıraladı:

Biri Bana Gelsin – Söz
Vefası Eksik Yarim – Söz-Müzik
Kalp Kalbe Karşı Derler – Düzenleme
Kızım – Söz-Müzik
Bunları Boşver – Söz
Dön Gel Yeter – Söz-Müzik
Dokunma Bana – Söz-Düzenleme

Ferhat Göçer ile Sinan Akçıl arasında gerilim! Demet Akalın da polemiğe dahil oldu 7

DEMET AKALIN DA POLEMİĞE DAHİL OLDU

Ferhat Göçer ile Sinan Akçıl arasındaki tartışma sosyal medyada da yankı bulurken, polemiğe Demet Akalın da dahil oldu.

Akalın, Sinan Akçıl bestesi olan "Ders Olsun" adlı şarkıyı paylaşarak ünlü şarkıcıya destek verdi. Akalın paylaşımında, "Bu şarkılar kıymetli. Yapan daha da kıymetlimizdir. Sinan Akçıl, dağ ne alır ki üstünden toz" ifadelerini kullandı.

Ferhat Göçer ile Sinan Akçıl arasında gerilim! Demet Akalın da polemiğe dahil oldu 8

Akalın bir sonraki paylaşımında ise, "Yüzlerce kalbe dokunan şarkılar temiz ağızlarda söylenmeli, geç kaldın bu kararda" sözleriyle Akçıl'a desteğini sürdürdü.

Ferhat Göçer ile Sinan Akçıl arasındaki gerilimin nasıl sonuçlanacağı ise merak konusu oldu.

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