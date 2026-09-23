Hayden Panettiere neden öldü? Adli tıp raporundan dikkat çeken sonuç
Hayden Panettiere'nin 37 yaşına girmesine günler kala hayatını kaybetmesinin ardından ölüm nedeni belli oldu. Ünlü oyuncunun ölümüne ilişkin hazırlanan raporda dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı.
"Heroes" ve "Nashville" gibi dizilerdeki rolleriyle tanınan oyuncu Hayden Panettiere, 37 yaşına girmesine yalnızca beş gün kala hayatını kaybetmiş ve geride 11 yaşında bir kız çocuğu bırakmıştı. Panettiere'nin ölüm nedeni belli oldu.
KAYITLARA "KAZA" OLARAK GEÇTİ
Panettiere, 16 Ağustos'ta ABD'nin Greenville bölgesindeki evinde hayatını kaybettiğinde, yetkililer ilk olarak uyuşturucu aşırı dozundan şüphelenmişti. Greenville İlçe Adli Tıp Ofisi sözcüsü, oyuncunun "birden fazla ilacın toksik etkileri" nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.
Adli tıp ofisi sözcüsü, "Otopsi, alanında uzman bir adli patolog tarafından tamamlandı. Otopsi sonucunda, ölüme katkıda bulunabilecek herhangi bir travma belirtisine rastlanmadı" dedi.
Sözcü ayrıca, "Ölüm şekli kaza olarak belirlenmiştir" açıklamasını yaptı.
BABASI ACI HABERİ DUYURDU: "İNANILMAZ BİR IŞIKTI"
Ünlü oyuncunun vefatını babası Skip Panettiere doğruladı. Baba Panettiere, "Sevgili Hayden'ımızın trajik kaybını paylaşmaktan derin bir üzüntü duyuyoruz. O, tanıyan herkes ve ekran başında onu izleyen milyonlar için sevgi ve neşe getiren inanılmaz bir ışıktı" ifadelerini kullandı.
Panettiere ailesi, oyuncunun ölümünün ardından bu zor süreçte mahremiyet talebinde bulundu.
SIRT AĞRILARINDAN ŞİKÂYETÇİYDİ
Hayden Panettiere'nin son dönemde ciddi sırt ağrılarından şikâyetçi olduğu öğrenilmişti.
PEOPLE DERGİSİNDEN TELSİZ KAYDI İDDİASI
Öte yandan ABD merkezli People dergisi, elde ettiği acil servis sevk ve polis telsiz kayıtlarına dayanarak dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşımıştı.
Habere göre, Panettiere'nin evine yönlendirilen ekiplerin telsiz konuşmalarında "doz aşımı" ve "kalp durması" ifadelerinin geçtiği duyulmuştu.
HAYDEN PANETTİERE KİMDİR?
Panettiere, çocuk yaşta oyunculuğa başladı. Pembe dizilerde rol aldıktan sonra 2000 yılında Denzel Washington ile birlikte rol aldığı spor draması "Remember the Titans" ve Pixar'ın 1998 yapımı "A Bug's Life" filminde Dot karakterini seslendirmesiyle daha geniş kitleler tarafından tanındı.
Oyuncu, daha sonra süper kahraman dizisi "Heroes"ta amigo kız Claire Bennet karakterini canlandırarak dünya çapında ün kazandı. Panettiere, "Nashville" dizisinde ise altı sezon boyunca country şarkıcısı Juliette Barnes karakterine hayat verdi.
Dizideki performansıyla En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında iki Altın Küre adaylığı elde eden Panettiere'nin filmografisinde 2006 yapımı "Bring It On: All or Nothing", komedi-drama filmi "Raising Helen" ile "Scream 4" ve "Scream 6" da bulunuyor. Oyuncu, bu yapımlarda sırasıyla farklı karakterleri canlandırırken "Scream" serisinde Kirby Reed rolüyle izleyici karşısına çıktı.
Eski nişanlısı, Ukraynalı boksör Wladimir Klitschko'dan Kaya adında 11 yaşında bir kızı bulunan Panettiere, kızının velayetini Klitschko'ya vermişti.