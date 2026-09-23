Hayden Panettiere'nin 37 yaşına girmesine günler kala hayatını kaybetmesinin ardından ölüm nedeni belli oldu. Ünlü oyuncunun ölümüne ilişkin hazırlanan raporda dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı.

"Heroes" ve "Nashville" gibi dizilerdeki rolleriyle tanınan oyuncu Hayden Panettiere, 37 yaşına girmesine yalnızca beş gün kala hayatını kaybetmiş ve geride 11 yaşında bir kız çocuğu bırakmıştı. Panettiere'nin ölüm nedeni belli oldu.

Kaynak: Instagram KAYITLARA "KAZA" OLARAK GEÇTİ Panettiere, 16 Ağustos'ta ABD'nin Greenville bölgesindeki evinde hayatını kaybettiğinde, yetkililer ilk olarak uyuşturucu aşırı dozundan şüphelenmişti. Greenville İlçe Adli Tıp Ofisi sözcüsü, oyuncunun "birden fazla ilacın toksik etkileri" nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. Adli tıp ofisi sözcüsü, "Otopsi, alanında uzman bir adli patolog tarafından tamamlandı. Otopsi sonucunda, ölüme katkıda bulunabilecek herhangi bir travma belirtisine rastlanmadı" dedi. Sözcü ayrıca, "Ölüm şekli kaza olarak belirlenmiştir" açıklamasını yaptı. BABASI ACI HABERİ DUYURDU: "İNANILMAZ BİR IŞIKTI" Ünlü oyuncunun vefatını babası Skip Panettiere doğruladı. Baba Panettiere, "Sevgili Hayden'ımızın trajik kaybını paylaşmaktan derin bir üzüntü duyuyoruz. O, tanıyan herkes ve ekran başında onu izleyen milyonlar için sevgi ve neşe getiren inanılmaz bir ışıktı" ifadelerini kullandı. Panettiere ailesi, oyuncunun ölümünün ardından bu zor süreçte mahremiyet talebinde bulundu.

Hayden Panettiere'nin ölüm nedeni belli oldu. SIRT AĞRILARINDAN ŞİKÂYETÇİYDİ Hayden Panettiere'nin son dönemde ciddi sırt ağrılarından şikâyetçi olduğu öğrenilmişti. PEOPLE DERGİSİNDEN TELSİZ KAYDI İDDİASI Öte yandan ABD merkezli People dergisi, elde ettiği acil servis sevk ve polis telsiz kayıtlarına dayanarak dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşımıştı. Habere göre, Panettiere'nin evine yönlendirilen ekiplerin telsiz konuşmalarında "doz aşımı" ve "kalp durması" ifadelerinin geçtiği duyulmuştu.