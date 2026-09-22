Kerem Alışık ile oğlu Sadri Alışık (AA)

"GÖRÜŞÜRÜZ DİYE AYRILMIŞTIK"

27 yıl önce usta oyuncu, komedyen, yönetmen, şair ve ressam Sadri Alışık'ın anısını yaşatmak amacıyla başlayan ödül töreninde, Sadri Alışık Kültür Merkezi Genel Sanat Yönetmeni Kerem Alışık, konuşmasında bu yıl hayatını kaybeden sanatçıları da andı.

Alışık, "Ne garip değil mi? Sevgili Serhat Kılıç ve Gülsen Tuncer Abla ile geçen sene bu sahneden 'Görüşürüz' diye ayrılmıştık. 'Gör' kısmı gitti, şimdi biz sadece 'üşürüz'de kaldık… Sevdiklerimiz gözlerini kapattığında biz üşüyoruz. Onlar gidiyorlar da biz onlardan gidemiyoruz işte. Kalbimize gittiklerini söyleyemiyoruz; kalbimiz bizi hâlâ onlarla biliyor. Öyle de bilsin zaten, çünkü öyle…" dedi.