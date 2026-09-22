Kerem Alışık’tan Serhat Kılıç ve Gülsen Tuncer için yürekten sözler
Bu yıl 27'nci kez düzenlenen Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri sahiplerini buldu. Törende konuşan Kerem Alışık, Serhat Kılıç ve Gülsen Tuncer’i anarken duygu dolu anlar yaşadı.
Tiyatro ve sinema dünyasının farklı kuşaklarını bir araya getiren 27. HDI Sigorta Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen törenle sahiplerine takdim edildi.
"GÖRÜŞÜRÜZ DİYE AYRILMIŞTIK"
27 yıl önce usta oyuncu, komedyen, yönetmen, şair ve ressam Sadri Alışık'ın anısını yaşatmak amacıyla başlayan ödül töreninde, Sadri Alışık Kültür Merkezi Genel Sanat Yönetmeni Kerem Alışık, konuşmasında bu yıl hayatını kaybeden sanatçıları da andı.
Alışık, "Ne garip değil mi? Sevgili Serhat Kılıç ve Gülsen Tuncer Abla ile geçen sene bu sahneden 'Görüşürüz' diye ayrılmıştık. 'Gör' kısmı gitti, şimdi biz sadece 'üşürüz'de kaldık… Sevdiklerimiz gözlerini kapattığında biz üşüyoruz. Onlar gidiyorlar da biz onlardan gidemiyoruz işte. Kalbimize gittiklerini söyleyemiyoruz; kalbimiz bizi hâlâ onlarla biliyor. Öyle de bilsin zaten, çünkü öyle…" dedi.
AŞK-I MEMNU'NUN ARSEN HALA'SIYDI
Geçtiğimiz hafta Gülsen Tuncer'in sağlık durumuyla ilgili endişelendiren bir haber gelmişti. Film-San Vakfı, usta oyuncunun beyin kanseriyle mücadele ettiğini duyurarak sevenlerinden dua istemiş, hastalığın ilerlemesiyle Tuncer'in konuşma ve yazma yetisini de kaybettiği basına yansımıştı. Sevenleri iyi bir haber beklerken ne yazık ki öyle olmadı. Gülsen Tuncer, 17 Eylül'de 81 yaşında hayatını kaybetti.
ANKARA'DA TOPRAĞA VERİLDİ
Öte yandan oyuncu Serhat Kılıç, 5 Eylül'de İstanbul'un Kağıthane ilçesindeki evinde ölü bulundu. "Seksenler" dizisinde hayat verdiği Ergun Plak karakteriyle hafızalara kazınan 51 yaşındaki Kılıç'ın ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.
Vefatının ardından İstanbul'da düzenlenen anma töreninde gözyaşları sel olan Serhat Kılıç, doğduğu şehir Ankara'da toprağa verildi.