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Yeni sezonun dev projesi "Hamal" sete çıktı! atv ekranlarında yıldızlar geçidi: İşte merakla beklenen dizinin tüm ayrıntıları

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Yeni sezonun dev projesi "Hamal" sete çıktı! atv ekranlarında yıldızlar geçidi: İşte merakla beklenen dizinin tüm ayrıntıları

Yeni sezonda atv ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan, başrollerinde Türk televizyonlarının başarılı isimleri Oktay Kaynarca, Fahriye Evcen ve Caner Cindoruk'u bir araya getiren iddialı yapım “Hamal” motor dedi. Uzun ve titiz bir hazırlık sürecinin ardından İstanbul'da sete çıkan dev projenin güçlü oyuncu kadrosu, dikkat çeken konusu ve prodüksiyon detayları şimdiden büyük heyecan yarattı.

KYN Yapım imzasını taşıyan ve yeni sezonda atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak dizinin yapımcılığını Oktay Kaynarca ve Onur Kaynarca üstlenirken, yönetmen koltuğunda Mustafa Şevki Doğan oturuyor. "Hamal"ın senaryosunu ise Kerem Deren, Çisil Hazal Tenim ve Bilge Kurban kaleme alıyor.

Yeni sezonun dev projesi "Hamal" sete çıktı! atv ekranlarında yıldızlar geçidi: İşte merakla beklenen dizinin tüm ayrıntıları - 1

Türk televizyonlarının usta isimlerinden Oktay Kaynarca, dizide Hamal Kemal karakterine hayat verirken Fahriye Evcen, Hayat karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Caner Cindoruk ise hikâyenin önemli karakterlerinden Egemen'e hayat verecek.

Yeni sezonun dev projesi "Hamal" sete çıktı! atv ekranlarında yıldızlar geçidi: İşte merakla beklenen dizinin tüm ayrıntıları - 2

"HAMAL"IN GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU

Oktay Kaynarca'nın Hamal Kemal, Fahriye Evcen'in Hayat, Caner Cindoruk'un ise Egemen karakterini canlandırdığı dizinin oyuncu kadrosunda Erdal Özyağcılar (Derviş), Burak Tozkoparan (Tekin), Sarp Akkaya (Falke), Yiğit Uçan (Esfender), Yasemin Yazıcı (Hilal), Zeynep Kankonde (Adile), İpek Erdem (Afet), Hakan Karsak (Bülbül), Sera Kutlubey (Melez), Fatih Yücebağ (İki Ton), Onur Dilber (Mıhçı), Elifnaz Altay (Neva), İlayda Çevik (Ece), Mine Teber (Gülizar), Taylan Meydan (Ünlü Ünal), Mine Sağyaşar (Rabia), Kuzey Seyhan Kıskacıoğlu (Civan), Berke Gündem (Araf), Seda Akman (Sıla), Zehra Yılmaz (Mine), Sinan Cem Narinlik (Mert) ve Eymen Erdurmaz (Kemal'in oğlu) yer alıyor.

Yeni sezonun dev projesi "Hamal" sete çıktı! atv ekranlarında yıldızlar geçidi: İşte merakla beklenen dizinin tüm ayrıntıları - 3

ÖZGÜN HİKAYESİ OKTAY KAYNARCA'YA AİT OLAN "HAMAL"IN KONUSU

Hamal Kemal (Oktay Kaynarca), yıllardır Eminönü'nde ustası Derviş (Erdal Özyağcılar) ve hamal arkadaşları Son Kafile ile yük taşıyor. Ancak sırtındaki asıl yük, dünyanın onu Harputlu Kemal olarak bildiği günlerden kalan büyük bir günahın ağırlığıdır. Ani bir ölüm, Kemal'i çıktığı karanlığın içine yeniden çağırır.

Hayat (Fahriye Evcen) ise hayatını mekânlarda şarkı söyleyerek kazanırken her gün ayakta kalmak için mücadele ediyor.

Kemal ve Hayat, kefaretlerini birlikte ödeyecekleri bu yolda geçmişin içinden çıkıp gelen Egemen'i (Caner Cindoruk) karşılarına alıyor. Egemen, şehrin bir yakasını diğer yakasına kurban edip kendi krallığını kurmaya hazırlanırken Kemal, bu kez kendi intikamı için değil, sevdiklerinin hayatı için savaşacak.

Yeni sezonun dev projesi "Hamal" sete çıktı! atv ekranlarında yıldızlar geçidi: İşte merakla beklenen dizinin tüm ayrıntıları - 4

Eski hanlardan modern plazalara, paylaşılan ekmekten çalınan milyonlara uzanan "Hamal"; eski ile yeniyi, suçluluk ile kefareti, İstanbul'un kalbinde yaşanan büyük bir savaşı ve gerçekleşmesi her şeyden zor bir aşkı anlatacak.

Bu amansız kavganın ateşin içine attığı Tekin (Burak Tozkoparan) ve Hilal (Yasemin Yazıcı) ile Esfender (Yiğit Uçan) ve Melez (Sera Kutlubey) ise önce hayatta kalmak, ardından birlikte olabilmek için oyunun kurallarını değiştirecek.

Yeni sezonun dev projesi "Hamal" sete çıktı! atv ekranlarında yıldızlar geçidi: İşte merakla beklenen dizinin tüm ayrıntıları - 5

KÜNYE

Yapım: KYN Yapım
Yapımcılar: Oktay Kaynarca – Onur Kaynarca
Yönetmen: Mustafa Şevki Doğan
Özgün Hikâye: Oktay Kaynarca
Proje Tasarım ve Senaryo: Kerem Deren, Çisil Hazal Tenim, Bilge Kurban – Catchy Film Yazı Ekibi

#Oktay Kaynarca #Fahriye Evcen
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