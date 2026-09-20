Yeni sezonun dev projesi "Hamal" sete çıktı! atv ekranlarında yıldızlar geçidi: İşte merakla beklenen dizinin tüm ayrıntıları
Yeni sezonda atv ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan, başrollerinde Türk televizyonlarının başarılı isimleri Oktay Kaynarca, Fahriye Evcen ve Caner Cindoruk'u bir araya getiren iddialı yapım “Hamal” motor dedi. Uzun ve titiz bir hazırlık sürecinin ardından İstanbul'da sete çıkan dev projenin güçlü oyuncu kadrosu, dikkat çeken konusu ve prodüksiyon detayları şimdiden büyük heyecan yarattı.
KYN Yapım imzasını taşıyan ve yeni sezonda atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak dizinin yapımcılığını Oktay Kaynarca ve Onur Kaynarca üstlenirken, yönetmen koltuğunda Mustafa Şevki Doğan oturuyor. "Hamal"ın senaryosunu ise Kerem Deren, Çisil Hazal Tenim ve Bilge Kurban kaleme alıyor.
Türk televizyonlarının usta isimlerinden Oktay Kaynarca, dizide Hamal Kemal karakterine hayat verirken Fahriye Evcen, Hayat karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Caner Cindoruk ise hikâyenin önemli karakterlerinden Egemen'e hayat verecek.
"HAMAL"IN GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU
Oktay Kaynarca'nın Hamal Kemal, Fahriye Evcen'in Hayat, Caner Cindoruk'un ise Egemen karakterini canlandırdığı dizinin oyuncu kadrosunda Erdal Özyağcılar (Derviş), Burak Tozkoparan (Tekin), Sarp Akkaya (Falke), Yiğit Uçan (Esfender), Yasemin Yazıcı (Hilal), Zeynep Kankonde (Adile), İpek Erdem (Afet), Hakan Karsak (Bülbül), Sera Kutlubey (Melez), Fatih Yücebağ (İki Ton), Onur Dilber (Mıhçı), Elifnaz Altay (Neva), İlayda Çevik (Ece), Mine Teber (Gülizar), Taylan Meydan (Ünlü Ünal), Mine Sağyaşar (Rabia), Kuzey Seyhan Kıskacıoğlu (Civan), Berke Gündem (Araf), Seda Akman (Sıla), Zehra Yılmaz (Mine), Sinan Cem Narinlik (Mert) ve Eymen Erdurmaz (Kemal'in oğlu) yer alıyor.