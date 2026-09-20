Yeni sezonun dev projesi "Hamal" sete çıktı! atv ekranlarında yıldızlar geçidi: İşte merakla beklenen dizinin tüm ayrıntıları

ÖZGÜN HİKAYESİ OKTAY KAYNARCA'YA AİT OLAN "HAMAL"IN KONUSU

Hamal Kemal (Oktay Kaynarca), yıllardır Eminönü'nde ustası Derviş (Erdal Özyağcılar) ve hamal arkadaşları Son Kafile ile yük taşıyor. Ancak sırtındaki asıl yük, dünyanın onu Harputlu Kemal olarak bildiği günlerden kalan büyük bir günahın ağırlığıdır. Ani bir ölüm, Kemal'i çıktığı karanlığın içine yeniden çağırır.

Hayat (Fahriye Evcen) ise hayatını mekânlarda şarkı söyleyerek kazanırken her gün ayakta kalmak için mücadele ediyor.

Kemal ve Hayat, kefaretlerini birlikte ödeyecekleri bu yolda geçmişin içinden çıkıp gelen Egemen'i (Caner Cindoruk) karşılarına alıyor. Egemen, şehrin bir yakasını diğer yakasına kurban edip kendi krallığını kurmaya hazırlanırken Kemal, bu kez kendi intikamı için değil, sevdiklerinin hayatı için savaşacak.