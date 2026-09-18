Sinan Akçıl hayatında biri olduğunu açıkladı: "Bir ilişkim var ama kimse yakalayamıyor"
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Sinan Akçıl, sahne öncesi özel hayatıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bir süredir magazinden uzak kaldığını belirten ünlü şarkıcı, hayatında biri olduğunu ancak ilişkisini şimdiye kadar basından gizli tutmayı başardığını söyledi.
Şarkıcı Sinan Akçıl, 8. Merter Moda Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte konser verdi. Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Akçıl, esprili açıklamalarıyla dikkat çekti.
"HAYATIMDA BİRİ VAR"
Gözlükleriyle objektiflerin karşısına geçen ünlü şarkıcı, kendisini "Süperman olmadan önceki Clark Kent"e benzetti.
Özel hayatıyla ilgili sorulara da yanıt veren Akçıl, bir süredir magazinden uzak kaldığını ancak hayatında biri olduğunu açıkladı.
"KİMSE YAKALAYAMIYOR"
Akçıl, ilişkisiyle ilgili, "Magazinden, ilişkisel olarak biraz uzak olduğum bir dönem. Ama tutamıyorsunuz magazini. Yıllardır bu şekilde devam ediyor. Fakat... Bir ilişkim var ama kimse yakalayamıyor. O da beni mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.