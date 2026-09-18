Özel hayatıyla ilgili sorulara da yanıt veren Akçıl, bir süredir magazinden uzak kaldığını ancak hayatında biri olduğunu açıkladı.

"KİMSE YAKALAYAMIYOR"

Akçıl, ilişkisiyle ilgili, "Magazinden, ilişkisel olarak biraz uzak olduğum bir dönem. Ama tutamıyorsunuz magazini. Yıllardır bu şekilde devam ediyor. Fakat... Bir ilişkim var ama kimse yakalayamıyor. O da beni mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.