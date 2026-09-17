Seslendirme sanatçısı, besteci ve söz yazarı olan Tuncer, 81 yaşında vefat etti. Usta sanatçıya bir süre önce 4. evre beyin kanseri teşhisi konulmuştu.

Usta sanatçı Gülsen Tuncer, Aşk-ı Memnu dizisindeki Arsen karakteriyle hafızalara kazınmıştı. (Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü)



GÜLSEN TUNCER KİMDİR?

Gülsen Tuncer, 1945 yılında Adana'da doğdu. İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Yıldız Kenter, Ayla Algan gibi ustalardan eğitim aldı. Profesyonel tiyatroya 1968 yılında Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu'nun Zilli Zarife oyunuyla başladı.

Tiyatronun yanı sıra sinema ve televizyonda pek çok projede yer aldı; yaklaşık 40 filmde yönetmen yardımcılığı ve asistanlık yaptı. Aşk-ı Memnu'da canlandırdığı Arsen Hala karakteriyle geniş kitlelerce tanındı.

Soğuktu ve Yağmur Çiseliyordu (1991) ve Bir Tren Yolculuğu (1988) gibi yapımlardaki performanslarıyla çeşitli festivallerde "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" ödülleri kazandı.