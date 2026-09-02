Sinan Akçıl’ı hedef almıştı! Ferhat Göçer’e ihtarname şoku

"DOĞRU DÜZGÜN ŞARKI YAZMASI LAZIM"

Göçer, açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Medya maymunluğu yapmaya başladıktan sonra bıraktım tabii. Benim gözümde bir magazin figüründen öte bir şey değil artık. Son zamanlarda onu da beceremiyor gerçi. Bence oturup doğru düzgün şarkı yazması lazım. Bırakması lazım bu işleri. O bu şekilde devam ettikçe aramızdaki ilişkinin düzelme şansı yok.

Müziğe gerçekten dönerse, işin şaklabanlığını, medya maymunluğunu, magazin maymunluğunu bırakırsa, bir gün doğru düzgün şarkılar yapmaya devam ederse belki. Onları yaptıktan sonra ve bu laflardan sonra bana şarkı verir mi onu da bilmiyorum ama en azından adama bir iyilik yapmış olurum. Çünkü kimse söylemiyor mu? Bırak bu işleri. Doğru düzgün otur, çalış, şarkı üret, bir şey yap. Müzikten başka her şeyi yapıyor."