Sinan Akçıl’ı hedef almıştı! Ferhat Göçer’e ihtarname şoku
Ferhat Göçer'in eski dostu Sinan Akçıl hakkında yaptığı sert açıklamaların ardından ikili arasındaki gerilim tırmandı. Akçıl, noter aracılığıyla gönderdiği ihtarnameyle imzasını taşıyan şarkıların polemik yaşadığı Ferhat Göçer tarafından kullanılmasını yasakladı.
Pop müzik dünyasında hem kendi seslendirdiği parçalarla hem de ünlü isimlere verdiği bestelerle tanınan Sinan Akçıl, eski dostu Ferhat Göçer'in hedefi oldu.
Akçıl, kendisine yönelik sert eleştirilerde bulunan Göçer'in "Biri Bana Gelsin", "Vefası Eksik Yarim", "Kalp Kalbe Karşı Derler" ve "Kızım" gibi popüler eserlerini sahnede ve dijital platformlarda seslendirmesine karşı hukuki süreç başlattı.
Ferhat Göçer, Sinan Akçıl hakkında yaptığı açıklamalarda eski dostuna yönelik sert eleştirilerde bulunmuş, Akçıl'dan da yanıt gecikmemişti.
Kadir Çetin'in sunduğu Number1 Star programına konuk olan Ferhat Göçer, Sinan Akçıl ile aralarındaki ilişkinin eskisi gibi olmadığının sorulması üzerine dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.
"DOĞRU DÜZGÜN ŞARKI YAZMASI LAZIM"
Göçer, açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:
"Medya maymunluğu yapmaya başladıktan sonra bıraktım tabii. Benim gözümde bir magazin figüründen öte bir şey değil artık. Son zamanlarda onu da beceremiyor gerçi. Bence oturup doğru düzgün şarkı yazması lazım. Bırakması lazım bu işleri. O bu şekilde devam ettikçe aramızdaki ilişkinin düzelme şansı yok.
Müziğe gerçekten dönerse, işin şaklabanlığını, medya maymunluğunu, magazin maymunluğunu bırakırsa, bir gün doğru düzgün şarkılar yapmaya devam ederse belki. Onları yaptıktan sonra ve bu laflardan sonra bana şarkı verir mi onu da bilmiyorum ama en azından adama bir iyilik yapmış olurum. Çünkü kimse söylemiyor mu? Bırak bu işleri. Doğru düzgün otur, çalış, şarkı üret, bir şey yap. Müzikten başka her şeyi yapıyor."
"YAŞLILARA SAYGIM SONSUZDUR"
Ferhat Göçer'in açıklamalarının ardından Sinan Akçıl da sosyal medya hesabından dikkat çeken bir yanıt vermişti.
Akçıl, paylaşımında, "Yakın çevrem iyi bilir, yaşlılara saygım sonsuzdur. O yüzden F.G. rumuzlu şarkıcıya ağır cevap vermeyeceğim bu sefer. Benim politik duruşumdan rahatsız olduğunun ve magazinel hayatımı ağır takip ettiğinin farkındayım" ifadelerini kullanmıştı.
Akçıl ayrıca, bir sonraki paylaşımında yer vereceği şarkıların Ferhat Göçer tarafından seslendirilmesini hukuk yoluyla engellemek için avukatlarının gerekeni yapacağını belirtmişti.
İHTARNAME GÖNDERDİ
Gerilimin ardından polemikte yeni bir gelişme yaşandı. Sinan Akçıl, Ferhat Göçer'e ihtarname gönderdiğini Instagram hesabından duyurdu.
Akçıl paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Avukatım Eda Salman tarafından başlatılan hukuki süreç kapsamında, F.G. isimli şarkıcıya noter aracılığıyla ihtarname gönderilmiş ve söz konusu eserlerimin bundan böyle canlı olarak seslendirilmesine muvafakat etmediğim resmen bildirilmiştir. İhtara rağmen eserlerimin canlı olarak seslendirilmesi halinde gerekli hukuki yollara derhal başvurulacaktır."
İSMİNİ KULLANMADI
Akçıl'ın paylaşımında Ferhat Göçer'in adını doğrudan kullanmayarak yalnızca baş harflerine yer vermesi de dikkat çekti.
Yaşanan bu gelişmenin ardından Ferhat Göçer'in Sinan Akçıl'a nasıl bir yanıt vereceği merak konusu oldu.