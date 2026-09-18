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Kubilay Aka Altın Koza’da genç sinemacıları değerlendirecek

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Kubilay Aka Altın Koza’da genç sinemacıları değerlendirecek

Mercan Köşk dizisinde Aras karakterini canlandıran Kubilay Aka, 33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde jüri üyeliği yapacak. Aka, Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması'nda finale kalan 33 genç sinemacının filmlerini değerlendirecek.

Cumartesi akşamları yeni bölümleriyle ekrana gelen Mercan Köşk dizisinde Aras karakterine hayat veren Kubilay Aka, bu kez jüri koltuğuna oturmaya hazırlanıyor.

Adanalı olan başarılı oyuncu, 33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması'nda jüri üyesi olarak görev yapacak.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

GENÇ SİNEMACILARIN FİLMLERİNİ DEĞERLENDİRECEK

26 Eylül–4 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek festival kapsamında Kubilay Aka; yönetmen Özkan Çelik ve Mercan Köşk'ün yapımcılarından Yamaç Okur ile birlikte genç sinemacıların filmlerini değerlendirecek. Bu yıl 312 başvurunun yapıldığı Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması'nda, 21 farklı üniversiteden finale kalan 33 film Altın Koza için yarışacak.

Kubilay Aka Altın Koza’da genç sinemacıları değerlendirecek - 1

Çekimleri Tarsus'ta devam eden Mercan Köşk dizisinde Aras karakteriyle izleyici karşısına çıkan Kubilay Aka'nın, memleketi Adana'nın en köklü kültür-sanat organizasyonlarından birinde genç sinemacıların ilk filmlerini değerlendirecek olması, oyuncu için ayrı bir anlam taşıyor.

Kubilay Aka Altın Koza’da genç sinemacıları değerlendirecek - 2

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#Mercan Köşk #Kubilay Aka
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