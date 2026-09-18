Uğur Akay, eşiyle birlikte trafik kazası geçirdiğini açıkladı
‘Evlilik Güzeldir’ dizisinin oyuncularından Uğur Akay, eşiyle birlikte trafik kazası geçirdi. Kazaya ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Akay, sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek kendilerine destek olanlara teşekkür etti.
'Evlilik Güzeldir' dizisinin oyuncularından Uğur Akay, geçirdiği trafik kazasıyla sevenlerini korkuttu.
Kazada Akay'ın kullandığı gri renkli otomobil, karşı yönden gelen beyaz renkli bir araçla kafa kafaya çarpıştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ihtiyati tedbir amacıyla Akay'ın boynuna koruyucu boyunluk taktı.
"İKİMİZ DE İYİYİZ"
Ambulansta çekilen fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Akay'ın yorgun ve sarsılmış hali dikkat çekti. Tedavisinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan oyuncu, "Çok şükür, ikimiz de iyiyiz. Arayan, soran, yanımızda olan herkese çok teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.
Akay'ın eşinin de kazadan yara almadan kurtulduğu belirtildi. Uğur Akay'ın paylaşımının ardından meslektaşlarından ve takipçilerinden çok sayıda geçmiş olsun mesajı geldi.