Düğünün hemen ardından kaybolan bir eş, sırlarla dolu bir köşk ve iki düşman aileyi karşı karşıya getirecek büyük bir hesaplaşma…

" Muğla-Milas Havalimanı'nda özel bir şirkette çalışıyordum. Ufuk Ergin, sanatçı Ozan Doğulu ile lounge kısmına giriş yaptı. İşlemlerini gerçekleştirdim. O sırada yaka kartımdan adıma, soyadıma bakmış. 10 dakika sonra Instagram'dan bir mesaj geldi. Bana 'Vatanım Sensin' dizisindeki Ali Kemal karakteri için deneme çekimine gelip gelemeyeceğimi soruyordu. Görmesem, kim olduklarını bilmesem, birileri bana şaka yapıyor zannederdim."

Kubilay Aka, oyunculuğa geçişinin tamamen tesadüf eseri olduğunu anlatmıştı. O dönemde Muğla-Milas Havalimanı'nda özel bir şirkette çalıştığını belirten Aka, hayatını değiştiren karşılaşmayı şöyle anlatmıştı:

Aka, aldığı mesajın ardından yaşananları da anlatmıştı. Ünlü oyuncu, "O akşam kendisiyle uzun bir telefon görüşmesi yaptık. Ardından birkaç deneme çekimine katıldım ve Ali Kemal rolüne kabul edildim" demişti.

"24 SAATTE HAYATIM DEĞİŞTİ"

Bu beklenmedik gelişmenin hayatında büyük bir dönüm noktası olduğunu söyleyen Kubilay Aka, oyunculuğa geçişinin ardından yaşadığı değişimi şu sözlerle ifade etmişti:

"Tüm hayatım değişti... Evim, işim, her şey yenilendi. Şimdi yolda yürürken tanımadığım insanların selamlarına, sevgi dolu bakışlarına tanık oluyorum. Ama biliyorum ki çok çalışmam gerek. Sadece kendime değil, bana inanan herkese karşı sorumluyum."