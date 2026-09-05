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Kubilay Aka’nın oyunculuk serüveni böyle başladı! Her şey havalimanında gelen mesajla değişti

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Mercan Köşk dizisiyle bu akşam izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Kubilay Aka'nın yıllar önce anlattığı keşfedilme hikâyesi yeniden gündem oldu. Havalimanında çalışırken gelen sürpriz Instagram mesajıyla oyunculuğa adım atan Aka'nın hayatını değiştiren o tesadüf, duyanları şaşırttı.

Kubilay Aka’nın oyunculuk serüveni böyle başladı! Her şey havalimanında gelen mesajla değişti 1

Düğünün hemen ardından kaybolan bir eş, sırlarla dolu bir köşk ve iki düşman aileyi karşı karşıya getirecek büyük bir hesaplaşma…

Kubilay Aka’nın oyunculuk serüveni böyle başladı! Her şey havalimanında gelen mesajla değişti 2

Mercan Köşk, bu akşam ilk bölümüyle ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Yeni bölüm öncesinde dizinin başrol oyuncularından Kubilay Aka'nın yıllar önce Hürriyet'e verdiği röportajda anlattığı keşfedilme hikâyesi dikkat çekti.

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Kubilay Aka’nın oyunculuk serüveni böyle başladı! Her şey havalimanında gelen mesajla değişti 3

HAVALİMANINDA BAŞLAYAN TESADÜF HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

Kubilay Aka, oyunculuğa geçişinin tamamen tesadüf eseri olduğunu anlatmıştı. O dönemde Muğla-Milas Havalimanı'nda özel bir şirkette çalıştığını belirten Aka, hayatını değiştiren karşılaşmayı şöyle anlatmıştı:

"Muğla-Milas Havalimanı'nda özel bir şirkette çalışıyordum. Ufuk Ergin, sanatçı Ozan Doğulu ile lounge kısmına giriş yaptı. İşlemlerini gerçekleştirdim. O sırada yaka kartımdan adıma, soyadıma bakmış. 10 dakika sonra Instagram'dan bir mesaj geldi. Bana 'Vatanım Sensin' dizisindeki Ali Kemal karakteri için deneme çekimine gelip gelemeyeceğimi soruyordu. Görmesem, kim olduklarını bilmesem, birileri bana şaka yapıyor zannederdim."

Kubilay Aka’nın oyunculuk serüveni böyle başladı! Her şey havalimanında gelen mesajla değişti 4

Aka, aldığı mesajın ardından yaşananları da anlatmıştı. Ünlü oyuncu, "O akşam kendisiyle uzun bir telefon görüşmesi yaptık. Ardından birkaç deneme çekimine katıldım ve Ali Kemal rolüne kabul edildim" demişti.

"24 SAATTE HAYATIM DEĞİŞTİ"

Bu beklenmedik gelişmenin hayatında büyük bir dönüm noktası olduğunu söyleyen Kubilay Aka, oyunculuğa geçişinin ardından yaşadığı değişimi şu sözlerle ifade etmişti:

"Tüm hayatım değişti... Evim, işim, her şey yenilendi. Şimdi yolda yürürken tanımadığım insanların selamlarına, sevgi dolu bakışlarına tanık oluyorum. Ama biliyorum ki çok çalışmam gerek. Sadece kendime değil, bana inanan herkese karşı sorumluyum."

Kubilay Aka’nın oyunculuk serüveni böyle başladı! Her şey havalimanında gelen mesajla değişti 5

Ünlü oyuncu, kısa sürede değişen hayatına alışmanın ise ilk etapta kolay olmadığını da dile getirmişti.

"İlk günler, bu yaşadıklarım gerçek mi değil mi onu bile anlamakta güçlük çektim. Hayallerim, yaşadıklarım, 24 saatte değişen hayatım... Şaşkınlık içindeydim."

Kubilay Aka’nın oyunculuk serüveni böyle başladı! Her şey havalimanında gelen mesajla değişti 6

HAVACILIKTAN OYUNCULUĞA UZANAN DİKKAT ÇEKİCİ KARİYER

12 Nisan 1995'te İstanbul'da dünyaya gelen Kubilay Aka, oyunculuk kariyerine Vatanım Sensin dizisindeki Ali Kemal karakteriyle adım attı. Ardından Çukur ve Aşk 101, İnci Taneleri gibi yapımlarda rol alan Aka, başarılı performansıyla kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Kubilay Aka’nın oyunculuk serüveni böyle başladı! Her şey havalimanında gelen mesajla değişti 7

Havacılık sektöründen oyunculuğa uzanan sıra dışı hikâyesiyle dikkat çeken Aka, yakışıklılığı ve oyunculuk performansıyla televizyon dünyasının öne çıkan isimleri arasında yer aldı.

Ünlü oyuncunun şimdiki durağı ise ATV'nin iddialı yeni dizisi Mercan Köşk oldu. Aka, dizide Aras Akıncı karakterini canlandırarak ekran macerasını sürdürüyor. Dizinin bu akşam yayınlanacak ilk bölümünde yaşanacak gelişmeler ise şimdiden merak konusu.

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