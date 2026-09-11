Demet Şener kuaför koltuğundan böyle kalktı! Yeni saçlarıyla ilk pozunu verdi

Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Demet Şener, bu kez imaj değişikliğiyle dikkat çekti. Saç rengini kahverengi tonlarına taşıyan ve kahküllerini kısaltan ünlü manken, yeni görünümünü sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.