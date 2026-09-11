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Demet Şener kuaför koltuğundan böyle kalktı! Yeni saçlarıyla ilk pozunu verdi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Demet Şener kuaför koltuğundan böyle kalktı! Yeni saçlarıyla ilk pozunu verdi

Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Demet Şener, bu kez imaj değişikliğiyle dikkat çekti. Saç rengini kahverengi tonlarına taşıyan ve kahküllerini kısaltan ünlü manken, yeni görünümünü sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Özel hayatının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren Demet Şener, yeni imajıyla dikkat çekti.

YENİ SAÇLARIYLA POZ VERDİ

Saçlarını kahverengi tonlarına boyatan ve kahküllerini kısaltan ünlü manken, kuaför koltuğundan kalkar kalkmaz ayna karşısına geçerek yeni görünümünü fotoğrafladı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

"TAM İSTEDİĞİM GİBİ..."

Ünlü isim, paylaşımına "Yaşasın, tam istediğim gibi oldu." notunu düşerek yeni tarzından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Demet Şener'in kahverengi saçlarıyla verdiği yeni poz, kısa sürede takipçilerinden ve sevenlerinden yoğun ilgi gördü.

Demet Şener'in sosyal medyadaki son paylaşımı. Demet Şener'in sosyal medyadaki son paylaşımı.

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