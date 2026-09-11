Avrupa Yakası'nda Şahika ve Dilber Hala, Yabancı Damat'ta Nazire Demir, Türk Malı'nda Abiye Kuzu, Aramızda Kalsın'da Hüsne Celepoğlu ve Kırmızı Oda'da Doktor Manolya gibi canlandırdığı birbirinden farklı karakterlerle Türk halkının hafızasına kazınan ünlü oyuncu Binnur Kaya, bu kez kariyeriyle değil, yaşadığı acı kayıpla gündeme geldi.

Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla patili dostuna veda etti.

Hayvan sevgisiyle tanınan ünlü oyuncu, yaptığı duygusal paylaşımla patili dostuna veda etti.

"BU DÜNYADAN BİR GÜZEL GEÇTİ"

Kaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"18 yıllık dostum, can yoldaşım, Güzel'im... Barınak hayatında canlı canlı yakılan, türlü eziyetler gören bir canın ömrüme hediyesi... 'Hayvan'ın küfür olarak kullanıldığı bir dünyada, insan olabilmenin en güzel hâllerini öğreten güzeller güzeli dostum...

Göz göze olduğumuz, kalplerimizin beraber attığı her an için, dünyayı güzelleştiren kıymetli varlığın için minnettarım.

Bu dünyadan bir Güzel geçti... Ölürse ten ölür, canlar ölesi değil... Hoşça kal, canımın parçası... Selam söyle senden önce gidenlere, hepinizi hasretle kucaklarım.

Uğurladığımız tüm canlara selam olsun... Elbet bir gün..."

Binnur Kaya'nın paylaşımına dostları ve takipçilerinden binlerce destek mesajı geldi.