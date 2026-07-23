Barıştılar mı? Demet Şener'den İbrahim Kutluay açıklaması
Demet Şener, katıldığı etkinlikte eski eşi İbrahim Kutluay ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı. "Barıştınız mı?" sorusuna verdiği cevap, sosyal medyada da ilgi gördü.
Katıldığı bir etkinlikte gazetecilerin sorularını yanıtlayan Demet Şener, eski eşi İbrahim Kutluay ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"İLK ADIMI İBRAHİM ATTI"
2. Sayfa'ya konuşan Şener, "Kırgınlıklarımı geriye aldım. Sağ olsun İbrahim bu adımı attı. Sonuçta benim zaten yaptığım bir şey yoktu." ifadelerini kullandı.
Gazetecilerin, "Barıştınız mı?" sorusuna ise net bir yanıt veren Şener, "Hayır, diyemeyiz." dedi.
"TATİL PLANIMIZ VAR"
Ünlü isim, çocuklarının isteği doğrultusunda birlikte bir tatil planı yaptıklarını da belirterek, "Şimdi bir tatil planımız var. İbrahim yaptı programı çocukların isteği doğrultusunda." ifadelerini kullandı.
OĞULLARI ÖMER İÇİN BİR ARAYA GELDİLER
Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay ile 2005 yılında evlenen ve 2018 yılında boşanan Demet Şener, ayrılığın ardından da çocukları İrem ve Ömer için eski eşiyle iletişimini sürdürmeye devam ediyor.
Son dönemde ikiliyi yeniden bir araya getiren gelişme ise oğulları Ömer Kutluay'ın basketboldaki başarısı oldu.
İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen FIBA U17 Dünya Kupası'nda forma giyen U17 Erkek Basketbol Milli Takımı'nın yıldız isimlerinden biri olan Ömer Kutluay, turnuva sonunda "En İyi 5" (All-Star) kadrosuna seçildi.
Genç basketbolcuyu tribünden annesi Demet Şener, babası İbrahim Kutluay ve ablası İrem Kutluay birlikte destekledi. Şener de oğlunun başarısını, "Bu ödülü sonuna kadar hak ettin oğlum... Anlatılmaz yaşanır, her zaman yanındayız." sözleriyle kutladı.
Öte yandan çiftin kızları İrem Kutluay da eğitimini İngiltere'deki University of Exeter'da sürdürüyor.