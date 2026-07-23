Barıştılar mı? Demet Şener'den İbrahim Kutluay açıklaması

Katıldığı bir etkinlikte gazetecilerin sorularını yanıtlayan Demet Şener, eski eşi İbrahim Kutluay ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"İLK ADIMI İBRAHİM ATTI"

2. Sayfa'ya konuşan Şener, "Kırgınlıklarımı geriye aldım. Sağ olsun İbrahim bu adımı attı. Sonuçta benim zaten yaptığım bir şey yoktu." ifadelerini kullandı.

Gazetecilerin, "Barıştınız mı?" sorusuna ise net bir yanıt veren Şener, "Hayır, diyemeyiz." dedi.

"TATİL PLANIMIZ VAR"

Ünlü isim, çocuklarının isteği doğrultusunda birlikte bir tatil planı yaptıklarını da belirterek, "Şimdi bir tatil planımız var. İbrahim yaptı programı çocukların isteği doğrultusunda." ifadelerini kullandı.