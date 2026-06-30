Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın gurur anı

FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası'nda rüzgar gibi esen 17 Yaş Altı Erkek Milli Takımımızda Ömer Kutluay, sahada devleşen performansıyla alkış topladı. Tribünde oğlunu büyük bir heyecanla izleyen İbrahim Kutluay ve Demet Şener duygusal anlar yaşarken, Demet Şener'in "Gururlu anne" paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşen FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası'nda 17 Yaş Altı Erkek Milli Takımımız, sahada fırtınalar estiriyor. Turnuvaya hızlı bir giriş yapan millilerimiz, gruptaki ilk iki maçından da galibiyetle ayrılarak büyük bir başarıya imza atarken, takımın en çok konuşulan ismi hiç şüphesiz genç yıldız Ömer Kutluay oldu.

GRUPTA 2'DE 2: MUAZZAM BİR BAŞLANGIÇ Milli takımımız, turnuvadaki ilk maçında Yeni Zelanda karşısında 25 sayı geriye düşmesine rağmen pes etmeyerek 112-100'lük skorla unutulmaz bir zafere imza attı. Ardından Slovenya'yı 87-66 gibi net bir skorla geçen millilerimiz, grupta ikide iki yaparak iddiasını ortaya koydu. Bu performansın merkezinde ise sahaya koyduğu azim ve yeteneğiyle izleyenleri kendine hayran bırakan Ömer Kutluay yer aldı.

TRİBÜNDE BİR ARAYA GELDİLER Karşılaşmayı tribünden takip eden eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay ve eski eşi Demet Şener, oğullarının mücadelesini büyük bir heyecanla izledi. 2005 yılında dünyaevine giren ve 2018 yılında 13 yıllık evliliklerini noktalayan çift, çocukları Ömer ve İrem için zaman zaman bir araya gelmeye devam ediyor. Oğullarının milli formayla sahada devleştiği anları büyük bir gururla takip eden ikili, maç sonu duygusal anlar yaşadı.

DEMET ŞENER'DEN "GURURLU ANNE" PAYLAŞIMI Maç boyunca tribündeki heyecanı ve oğluna olan ilgisiyle dikkat çeken Demet Şener, karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı. Şener, oğlu için kaleme aldığı duygusal mesajında şu ifadelere yer verdi: