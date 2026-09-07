Serhat Kılıç dosyasında çarpıcı gelişme! Kız arkadaşından kokain itirafı
Evinde ölü bulunan ünlü oyuncu Serhat Kılıç'ın ölümüne ilişkin soruşturmada çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Olay yeri inceleme raporunda evde uyuşturucu olduğu değerlendirilen maddeler ve uyuşturucu kullanımına ilişkin olduğu değerlendirilen materyaller tespit edildi. Kılıç'ın kız arkadaşı Özlem Esmergül savcıya Kılıç'ın uyuşturucu ve alkol kullandığını, son 6 aydır da kokain kullandığını bildiğini anlattığı öğrenildi.
Evinde ölü bulunan ünlü oyuncu Serhat Kılıç dosyasında sır perdesi aralanıyor. Olay yeri inceleme raporundaki şüpheli maddeler ve kız arkadaşı Özlem Esmergül'ün polise farklı, savcıya farklı anlattığı çarpıcı uyuşturucu detayı ortaya çıktı.
SALONDAKİ KOLTUKTA HAREKETSİZ HALDE BULUNDU
Olay, 5 Eylül saat 17.00 sıralarında Nurtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oyuncu Serhat Kılıç'tan haber alamayan kız arkadaşı Özlem Esmergül, Kılıç'ın yaşadığı eve geldi. Kendisine ait yedek anahtarla içeri giren Özlem Esmergül, Kılıç'ı salondaki koltukta hareketsiz buldu. İhbar üzerine adrese Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kılıç'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kılıç'ın cenazesi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
SAVCIYA VERDİĞİ İFADE ORTAYA ÇIKTI: KÜSÜNCE 5-6 GÜN KONUŞMAZDI
Kılıç'ın ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, kız arkadaşı Özlem Esmergül'ün olay yerinde savcıya verdiği ifade ortaya çıktı. Özlem Esmergül, ifadesinde şunları söyledi: "Serhat Mustafa Kılıç arkadaşım olur. Kendisini 8 senedir tanırım. Dizi film oyuncusudur. Kendisiyle en son Perşembe günü yani 2 gün önce cep telefonu vasıtasıyla görüştük. Kendisinin oyuncusu olduğu dizi setine sağlık sebeplerinden ötürü gidememesinden dolayı diziden atılması ile ilgili bir durum vardı. Telefonda bu konudan bahsettik. Bana sağlık durumunun çok kötü olduğunu da söyledi. Son olarak benimle ve dizi setindeki arkadaşlarıyla sağlık sebeplerinden ötürü setlere katılamamasından dolayı tartıştı ve akabinde aramalara cevap vermediğini öğrendim. Ancak kendisinin huyu gereği küstüğü insanlarla 5-6 gün boyunca iletişim kurmadığı zamanlar olurdu. Bundan dolayı Perşembe günü kendisine ulaşamadıktan sonra bu durumdan pek de şüphelenmedim" dediği öğrenildi.