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İstanbul'da dijital ritüel tartışması: İptal edilen konserin arkasındaki gizemli tehlike!

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İstanbul'da dijital ritüel tartışması: İptal edilen konserin arkasındaki gizemli tehlike!

ABD'li DJ Anyma'nın İstanbul'da iptal edilen konserinin ardından sahnedeki karanlık semboller ve devasa görseller mercek altına alındı; dijital şovun arkasındaki satanizm felsefesi ve insan-makine dönüşümü vurgusu büyük tepki topladı.

Son günlerin en çok konuşulan konularından biri, ABD'li DJ Anyma'nın subliminal mesajlar içeren konseri oldu. Anyma'nın İstanbul'da vereceği konser bir anda tartışmalara neden oldu; ardından konser, valiliğin kararıyla iptal edildi. Peki, bu gösterinin iptal edilmesinin ardında yatan nedenler neydi? Gelin, hep birlikte bakalım...

İstanbul'da dijital ritüel tartışması: İptal edilen konserin arkasındaki gizemli tehlike! - 1

Anyma'nın dev ekranlardaki gösterisinin sembollerini oluşturan kişi Alessio De Vecchi. Bu görsel şovun yönetmeni olan Vecchi, ünlü bir dijital görsel sanatçı. Vecchi'nin çalışmalarına bütüncül olarak bakıldığında karşımıza yalnızca teknolojik bir görsel şov çıkmıyor. Aynı semboller, aynı karanlık estetik ve benzer mitolojik göndermeler yıllara yayılan bir görsel dilin parçaları olmuş durumdadır. Şeytan figürü bunun en çarpıcı örneklerinden biri. Üstelik bu karakter yalnız da değil. Varoluş, başkaldırı, yasak ve yeniden doğuş anlatılarıyla ilişkilendirilen güçlü simgeler aynı görsel evrenin içine yerleştiriliyor. Vecchi'nin bazı dijital çalışmalarında insan bedeni parçalanıyor, biçim değiştiriyor ve makineyle birleşiyor.

İstanbul'da dijital ritüel tartışması: İptal edilen konserin arkasındaki gizemli tehlike! - 2

Organik dokular, metal ve mekanik parçalar iç içe geçiyor. İnsan; olduğu haliyle bırakılmayan, dönüştürülen ve yeniden biçimlendirilen bir varlık olarak karşımıza çıkıyor. Anyma sahnesindeki dev figürlerde de aynı dil kullanılıyor: Mekanik bedenler, açılan göğüs kafesleri, insan ile makine arasındaki sınırın silinmesi, birbirine dönüşen bedenler... Teknoloji burada yalnızca bir dekor değil, insan bedenini yeniden kuran bir güç gibi gösteriliyor. Şeytan görselleri de bu durumu daha da belirginleştiriyor. Bunlar tabii ki rastgele seçilmemiş. Dikkatli bakışlar, Vecchi'nin benimsediği satanizm felsefesinin sembollerini açıkça görebilir.

İstanbul'da dijital ritüel tartışması: İptal edilen konserin arkasındaki gizemli tehlike! - 3

Üstelik bütün bunlar, bir galerinin duvarında birkaç yüz kişinin gördüğü figürler olmaktan öteye gidiyor. Anyma'nın turnesiyle dünyaya yayılıyor; önce binlere, sonra on binlere, daha sonra da milyonlarca insana ulaşıyor.

İstanbul'da dijital ritüel tartışması: İptal edilen konserin arkasındaki gizemli tehlike! - 4

Düşünün; devasa bir ekrandan bu şeytan figürleriyle görsel bir ritüel yapılıyor, o sırada aynı zamanda elektronik müzik, ışık ve ses bombardımanıyla izleyiciler etki altına alınıyor. Ve tabii ki amaçlanan oluyor: Görsel, müziğin arkasındaki dekor olmaktan çıkıp gösterinin ana unsurlarından birine dönüşüyor. Yani Anyma sahnesinde yalnızca müzik çalınmıyor; insan, makine, varoluş, dönüşüm, başkaldırı ve karanlık üzerine kurulmuş bir görsel evren sunuluyor. Şeytan ise bu dünyanın tesadüfi bir karakteri değil; karanlığın adının doğrudan ekrana yazılmış hâlidir.

İstanbul'da dijital ritüel tartışması: İptal edilen konserin arkasındaki gizemli tehlike! - 5

İŞİN TİCARİ BOYUTU VAR

Bütün bunların yanında işin bir de ticari tarafı var. Çünkü Alessio De Vecchi'nin bu sembolleri, yalnızca seyirciyi etkilemek için tasarlanmış bir sahne dekorundan ibaret değil. Karakterler dijital esere, NFT'ye, konser görseline ve sonunda başlı başına bir görsel markaya dönüşüyor. EVA 0 bunun en net örneklerinden biri. SuperRare'de yayımlanan eser, doğrudan "transhümanizm" etiketiyle sunuluyor. Yani insan ile teknolojinin birleşmesi, bedenin dönüşmesi ve insanın sınırlarının teknoloji aracılığıyla aşılması, bizim görüntülere bakıp sonradan yakıştırdığımız bir okuma değil; eserin kendi sunumunda da açıkça kullanılan bir kavramdır.

İstanbul'da dijital ritüel tartışması: İptal edilen konserin arkasındaki gizemli tehlike! - 6

Bence Anyma'nın görsel dünyasını anlamak için asıl kapı burada açılıyor. Çünkü karşımızda yalnızca bir robot yok; karşımızda insanın yeniden tasarlanması fikri var. İnsan nerede bitiyor, makine nerede başlıyor? Karakterlerin temel estetiği, insan ile makine arasındaki o rahatsız edici boşluğa yerleştiriliyor.

ÆDEN gösterisinde ise bu anlatı daha da genişliyor. Anyma'nın kurduğu dünya, insan tarafından yüklenmiş zekâlarla yapay zekâların bir arada var olmaya çalıştığı bir tür dijital ölüm sonrası yaşam fikrine kadar uzanıyor. Proje açıklamasında figürü şeytan görselinin üzerine kurduğunu açıkça anlatan De Vecchi, karakterin yüz geometrisini kendi yüzünün fotogrametrik taramalarından türetmiş. Bu ayrıntı da oldukça önemli.

İstanbul'da dijital ritüel tartışması: İptal edilen konserin arkasındaki gizemli tehlike! - 7

Çünkü sanatçı yalnızca tasarımcı olarak kalmıyor; kendi fiziksel yüzünü de oluşturduğu figürün içine yerleştiriyor. Yani mesele hiçbir zaman yalnızca "DJ çalarken arkada güzel görüntüler dönsün" meselesi değil. Hikâye kuruluyor, karakter oluşturuluyor, karaktere mitolojik bir isim veriliyor, NFT'si üretiliyor, sahnede devleştiriliyor ve sonunda seyirci o evrenin içine çekiliyor. De Vecchi'nin NFT'lerin kendilerine daha uzun bir hikâye anlatabilme imkânı verdiğini söylemesi de tam olarak bunu doğruluyor. Elektronik müzik endüstrisinin geldiği yeni nokta belki de burada başlıyor.

Eskiden DJ'in arkasında ekran vardı, şimdi ekranın arkasında mitoloji var. Eskiden görsel müziğe hizmet ediyordu, şimdi kimi anlarda müzik, görsel evrenin soundtrack'ine dönüşüyor. Bence tartışılması gereken asıl mesele de burada. Teknoloji o kadar büyüleyici hâle geldi ki seyirci, karşısındaki sembolün ne anlattığını sorgulamadan ona hayran kalabiliyor.

ETKİLEYİCİ GÖRSEL ŞÖLEN

Dev robot çıkıyor: Alkış. Beden parçalanıyor: Telefonlar havada. İnsan makineye dönüşüyor: Instagram hikâyesi.

İstanbul'da dijital ritüel tartışması: İptal edilen konserin arkasındaki gizemli tehlike! - 8

Evet, belki de birçok kişi sosyal medyada gördüğü ve insanlar tarafından abartılan manzarayı tanıklık etmek için gidiyor; içine çekildikleri dünyadan bihaberler. Oysaki arkasında bambaşka bir hikâye var; teknik ihtişam, içeriği görünmez hâle getiriyor. Vecchi'nin yıllara yayılan, birbirini takip eden ve giderek büyüyen bir görsel anlatısı var. Karşımızda çok etkileyici bir görsel şölen duruyor. Belki de yıllardır arkasında yatan nedenlerin araştırılmaması bundan kaynaklanıyor. Ancak ekrana biraz daha dikkatli bakmanın zamanı geldi. Aslında sadece görsellere bakıp biraz düşünmeniz yeterli.

İstanbul'da dijital ritüel tartışması: İptal edilen konserin arkasındaki gizemli tehlike! - 9

Sabah'ın haberine göre, çünkü sembollerin kendisi zaten durumu yeterince açıklıyor. Asıl mesele konserden daha büyük; çünkü insanlar gece sonunda müziklerin değil, izledikleri görsellerin etkisinde kalıyor. Bir yüz, bir beden, bir makine, bir düşüş, bir dönüşüm... İşte bu gösterinin neden tehlikeli olduğunu anladınız mı? İnsanlara bir dinleti değil; satanizm felsefesinden yola çıkılarak oluşturulan görsellerle ahlakından, dininden, toplumundan uzaklaşacağı bir ritüel aşılanıyor da ondan... Bize düşen görev her zaman tetikte olmak. Gençlerimizi etki altına almaya çalışan bu dijital ritüellere bundan sonra da geçit vermeyelim.

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