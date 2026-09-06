İstanbul'da dijital ritüel tartışması: İptal edilen konserin arkasındaki gizemli tehlike!
ABD'li DJ Anyma'nın İstanbul'da iptal edilen konserinin ardından sahnedeki karanlık semboller ve devasa görseller mercek altına alındı; dijital şovun arkasındaki satanizm felsefesi ve insan-makine dönüşümü vurgusu büyük tepki topladı.
Son günlerin en çok konuşulan konularından biri, ABD'li DJ Anyma'nın subliminal mesajlar içeren konseri oldu. Anyma'nın İstanbul'da vereceği konser bir anda tartışmalara neden oldu; ardından konser, valiliğin kararıyla iptal edildi. Peki, bu gösterinin iptal edilmesinin ardında yatan nedenler neydi? Gelin, hep birlikte bakalım...
Anyma'nın dev ekranlardaki gösterisinin sembollerini oluşturan kişi Alessio De Vecchi. Bu görsel şovun yönetmeni olan Vecchi, ünlü bir dijital görsel sanatçı. Vecchi'nin çalışmalarına bütüncül olarak bakıldığında karşımıza yalnızca teknolojik bir görsel şov çıkmıyor. Aynı semboller, aynı karanlık estetik ve benzer mitolojik göndermeler yıllara yayılan bir görsel dilin parçaları olmuş durumdadır. Şeytan figürü bunun en çarpıcı örneklerinden biri. Üstelik bu karakter yalnız da değil. Varoluş, başkaldırı, yasak ve yeniden doğuş anlatılarıyla ilişkilendirilen güçlü simgeler aynı görsel evrenin içine yerleştiriliyor. Vecchi'nin bazı dijital çalışmalarında insan bedeni parçalanıyor, biçim değiştiriyor ve makineyle birleşiyor.
Organik dokular, metal ve mekanik parçalar iç içe geçiyor. İnsan; olduğu haliyle bırakılmayan, dönüştürülen ve yeniden biçimlendirilen bir varlık olarak karşımıza çıkıyor. Anyma sahnesindeki dev figürlerde de aynı dil kullanılıyor: Mekanik bedenler, açılan göğüs kafesleri, insan ile makine arasındaki sınırın silinmesi, birbirine dönüşen bedenler... Teknoloji burada yalnızca bir dekor değil, insan bedenini yeniden kuran bir güç gibi gösteriliyor. Şeytan görselleri de bu durumu daha da belirginleştiriyor. Bunlar tabii ki rastgele seçilmemiş. Dikkatli bakışlar, Vecchi'nin benimsediği satanizm felsefesinin sembollerini açıkça görebilir.