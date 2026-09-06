Bence Anyma'nın görsel dünyasını anlamak için asıl kapı burada açılıyor. Çünkü karşımızda yalnızca bir robot yok; karşımızda insanın yeniden tasarlanması fikri var. İnsan nerede bitiyor, makine nerede başlıyor? Karakterlerin temel estetiği, insan ile makine arasındaki o rahatsız edici boşluğa yerleştiriliyor. ÆDEN gösterisinde ise bu anlatı daha da genişliyor. Anyma'nın kurduğu dünya, insan tarafından yüklenmiş zekâlarla yapay zekâların bir arada var olmaya çalıştığı bir tür dijital ölüm sonrası yaşam fikrine kadar uzanıyor. Proje açıklamasında figürü şeytan görselinin üzerine kurduğunu açıkça anlatan De Vecchi, karakterin yüz geometrisini kendi yüzünün fotogrametrik taramalarından türetmiş. Bu ayrıntı da oldukça önemli.

Çünkü sanatçı yalnızca tasarımcı olarak kalmıyor; kendi fiziksel yüzünü de oluşturduğu figürün içine yerleştiriyor. Yani mesele hiçbir zaman yalnızca "DJ çalarken arkada güzel görüntüler dönsün" meselesi değil. Hikâye kuruluyor, karakter oluşturuluyor, karaktere mitolojik bir isim veriliyor, NFT'si üretiliyor, sahnede devleştiriliyor ve sonunda seyirci o evrenin içine çekiliyor. De Vecchi'nin NFT'lerin kendilerine daha uzun bir hikâye anlatabilme imkânı verdiğini söylemesi de tam olarak bunu doğruluyor. Elektronik müzik endüstrisinin geldiği yeni nokta belki de burada başlıyor. Eskiden DJ'in arkasında ekran vardı, şimdi ekranın arkasında mitoloji var. Eskiden görsel müziğe hizmet ediyordu, şimdi kimi anlarda müzik, görsel evrenin soundtrack'ine dönüşüyor. Bence tartışılması gereken asıl mesele de burada. Teknoloji o kadar büyüleyici hâle geldi ki seyirci, karşısındaki sembolün ne anlattığını sorgulamadan ona hayran kalabiliyor. ETKİLEYİCİ GÖRSEL ŞÖLEN Dev robot çıkıyor: Alkış. Beden parçalanıyor: Telefonlar havada. İnsan makineye dönüşüyor: Instagram hikâyesi.

Evet, belki de birçok kişi sosyal medyada gördüğü ve insanlar tarafından abartılan manzarayı tanıklık etmek için gidiyor; içine çekildikleri dünyadan bihaberler. Oysaki arkasında bambaşka bir hikâye var; teknik ihtişam, içeriği görünmez hâle getiriyor. Vecchi'nin yıllara yayılan, birbirini takip eden ve giderek büyüyen bir görsel anlatısı var. Karşımızda çok etkileyici bir görsel şölen duruyor. Belki de yıllardır arkasında yatan nedenlerin araştırılmaması bundan kaynaklanıyor. Ancak ekrana biraz daha dikkatli bakmanın zamanı geldi. Aslında sadece görsellere bakıp biraz düşünmeniz yeterli.