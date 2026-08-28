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Ünlülerden devlet hastanelerine övgü yağdı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Ünlülerden devlet hastanelerine övgü yağdı

Geçtiğimiz günlerde oğlu Burak'ı yüksek ateş ve boğaz ağrısı şikâyetiyle özel bir hastanenin acil servisine götüren Alişan, burada yaşadığı olumsuz deneyimi takipçileriyle paylaşmıştı. Alişan'ın paylaşımının ardından, ünlü isimlerin devlet hastanelerinde yaşadıkları olumlu deneyimler ve sağlık sistemine ilişkin değerlendirmeleri yeniden gündeme geldi.

Türkiye'nin sağlık sistemine ilişkin olumlu değerlendirmeler gündeme gelmeye devam ediyor. Hızlı erişim, güler yüzlü hizmet, modern altyapı ve uzman hekim kadrosuyla dikkat çeken devlet hastaneleri, vatandaşların yanı sıra ünlü isimlerin de takdirini topluyor.

Geçtiğimiz günlerde oğlu Burak'ı yüksek ateş ve boğaz ağrısı şikâyetiyle özel bir hastanenin acil servisine götüren Alişan, burada yaşadığı olumsuz deneyimi takipçileriyle paylaşmıştı.

Alişan'dan devlet hastanesine övgüAlişan'dan devlet hastanesine övgü

"ALLAH RAZI OLSUN DEVLETİMİZDEN"

Yaşadığı durumdan memnun kalmayan Alişan, daha sonra oğlunu Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burak'ın burada kısa sürede muayene edildiğini belirten Alişan, deneyimini şu sözlerle anlattı:

"Oğlumu yüksek ateş ve boğaz ağrısı nedeniyle Çeşme'deki özel bir hastaneye götürdüm. '8 hasta sırada' dediler ve 45 dakika bekledik. Ateşine dahi bakmadılar! 'Sıramıza kaç dakika var?' dedim, 'Bari bir ateşine baksaydınız' dedim; 'Hastalara bakıyorlar' dediler. Üstelik acilde! Çıktım, Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'ne getirdim oğlumu. Direkt ateşine bakıp muayene etmeleri 10 dakika sürdü. Allah razı olsun devletimizden de devlet hastanelerinden de... Allah kimseyi hastalıkla sınamasın ama eğer acil bir durum olursa Çeşme'de muhteşem bir devlet hastanemiz var, uyarayım dedim. Tüm hastalarımıza acil şifalar..."

Ünlülerden devlet hastanelerine övgü yağdı - 1

YAĞMUR ATACAN: "ÖZEL HASTANEYE GİDENİN AKLINA ŞAŞARIM"

Tatil için Çeşme'de bulunan Yağmur Atacan'ın da yolu devlet hastanesine düştü. Atacan, Çeşme Devlet Hastanesi'ndeki deneyiminden duyduğu memnuniyeti sosyal medya hesabından paylaşarak, "Çeşme Devlet Hastanesi süper olmuş. Burası varken özel hastaneye gidenin aklına şaşarım" ifadelerini kullandı.

Yağmur Atacan'dan Çeşme Devlet Hastanesi'ne övgü yağmuru.Yağmur Atacan'dan Çeşme Devlet Hastanesi'ne övgü yağmuru.

ÇELİK: "BÖYLE İYİ BAKIM GÖRMEDİM"

Çelik de geçtiğimiz günlerde İstanbul'daki Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nde tedavi gören bir yakınını ziyaret etti. Hastanedeki hizmetten etkilendiğini belirten sanatçı, "Ben böyle iyi bakım, böyle iyi personel görmedim!" sözleriyle memnuniyetini dile getirdi.

Ünlülerden devlet hastanelerine övgü yağdı - 2

SAĞLIK SİSTEMİMİZ HAKKINDA NE DEDİLER?

Ünlü isimlerin devlet hastanelerine yönelik olumlu paylaşımlarının yanı sıra, bazı sanatçılar da yurt dışında yaşadıkları sağlık sistemi deneyimlerini Türkiye ile kıyaslamıştı.

MEHMET ALİ ERBİL

"Yurt dışında büyük sorun yaşadım. Türkiye'nin sağlık sisteminin eşi benzeri yok!"

DİDEM UZEL

"Amerika'da yaşarken büyük sıkıntı çektik. Türkiye'deki sağlık sistemi dünyanın hiçbir yerinde yok!"

TUBA BÜYÜKÜSTÜN

"Hem doktora ulaşma hem de uzman hekim bulma konusunda yurt dışı pek iç açıcı değil. Bu konuda ülkem gibisi yok!"

DEMİR DEMİRKAN

"Amerika'da sağlık sistemi çok hantal. Türkiye bu konuda ABD'den 50 yıl ileride."

Ünlülerden devlet hastanelerine övgü yağdı - 3

Şarkıcı Çelik’ten sağlık çalışanlarına anlamlı teşekkürŞarkıcı Çelik’ten sağlık çalışanlarına anlamlı teşekkür ŞARKICI ÇELİK'TEN SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ANLAMLI TEŞEKKÜR

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