Ünlülerden devlet hastanelerine övgü yağdı

Geçtiğimiz günlerde oğlu Burak'ı yüksek ateş ve boğaz ağrısı şikâyetiyle özel bir hastanenin acil servisine götüren Alişan, burada yaşadığı olumsuz deneyimi takipçileriyle paylaşmıştı.

Türkiye'nin sağlık sistemine ilişkin olumlu değerlendirmeler gündeme gelmeye devam ediyor. Hızlı erişim, güler yüzlü hizmet, modern altyapı ve uzman hekim kadrosuyla dikkat çeken devlet hastaneleri, vatandaşların yanı sıra ünlü isimlerin de takdirini topluyor.

"ALLAH RAZI OLSUN DEVLETİMİZDEN"

Yaşadığı durumdan memnun kalmayan Alişan, daha sonra oğlunu Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burak'ın burada kısa sürede muayene edildiğini belirten Alişan, deneyimini şu sözlerle anlattı:

"Oğlumu yüksek ateş ve boğaz ağrısı nedeniyle Çeşme'deki özel bir hastaneye götürdüm. '8 hasta sırada' dediler ve 45 dakika bekledik. Ateşine dahi bakmadılar! 'Sıramıza kaç dakika var?' dedim, 'Bari bir ateşine baksaydınız' dedim; 'Hastalara bakıyorlar' dediler. Üstelik acilde! Çıktım, Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'ne getirdim oğlumu. Direkt ateşine bakıp muayene etmeleri 10 dakika sürdü. Allah razı olsun devletimizden de devlet hastanelerinden de... Allah kimseyi hastalıkla sınamasın ama eğer acil bir durum olursa Çeşme'de muhteşem bir devlet hastanemiz var, uyarayım dedim. Tüm hastalarımıza acil şifalar..."