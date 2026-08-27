Gökhan Türkmen’in konserinde romantik anlar: "Biz de şaşırdık"

"BİZİ DE ŞAŞIRTTI"

Gökhan Türkmen, konserin ardından yaptığı değerlendirmede gecenin kendisi için de özel olduğunu belirterek, "Efsane bir akşam oldu. Aslında alışkın olduğumuz bir manzara ama burada fazlası oldu. Mükemmel bir manzara. Bir gecede bu kadar evlilik teklifi olması bizi de şaşırttı. Bu akşamki şarkılarımız gelinlerimize, damatlarımıza gelsin" dedi.

Evlilik tekliflerinin şarkılarının bile önüne geçtiğini belirten Türkmen, genç çiftlere "Böyle bir şey görmedim. Harika bir ömür diliyorum" sözleriyle mutluluk diledi.