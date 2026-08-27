Gökhan Türkmen’in konserinde romantik anlar: "Biz de şaşırdık"
Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesinde sahne alan Gökhan Türkmen’in konseri, romantik anlara sahne oldu. Ünlü şarkıcının sevilen parçaları eşliğinde 9 çift birbirine evlilik teklif etti. Tekliflerin sayısına şaşıran Türkmen, “Böyle bir şey görmedim” dedi.
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde bulunan Cehennemağzı Mağaraları içerisindeki yaklaşık 1.500 kişilik tarihi Acheron Amfi Tiyatro'da gerçekleştirilen konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
9 ÇİFT EVLİLİK TEKLİFİ ETTİ
Yaklaşık 3 saat sahnede kalan Gökhan Türkmen, sevilen şarkılarını seslendirerek hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Konser sırasında Türkmen'in duygusal parçaları eşliğinde 9 çift, birbirlerine evlilik teklif etti. Romantik anlar, izleyicilerden büyük alkış aldı.
"BİZİ DE ŞAŞIRTTI"
Gökhan Türkmen, konserin ardından yaptığı değerlendirmede gecenin kendisi için de özel olduğunu belirterek, "Efsane bir akşam oldu. Aslında alışkın olduğumuz bir manzara ama burada fazlası oldu. Mükemmel bir manzara. Bir gecede bu kadar evlilik teklifi olması bizi de şaşırttı. Bu akşamki şarkılarımız gelinlerimize, damatlarımıza gelsin" dedi.
Evlilik tekliflerinin şarkılarının bile önüne geçtiğini belirten Türkmen, genç çiftlere "Böyle bir şey görmedim. Harika bir ömür diliyorum" sözleriyle mutluluk diledi.