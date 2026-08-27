"Haklarımızı istiyoruz" dediler, kovuldular! Bodrum'daki ünlü plajda skandal olay

Bodrum'daki sosyetik plajda ağır çalışma koşullarını gündeme getiren çalışanlardan yeni iddialar geldi. Haklarını aramaya başlayan personel, işten çıkarıldıklarını ve maaşları ödenmesine rağmen biriken fazla mesai ile tazminat alacaklarının karşılanmadığını öne sürdü.

Bodrum'un sosyetik mekanlarından birinde ağır çalışma koşullarını ve ödenmediğini öne sürdükleri haklarını gündeme getiren çalışanlardan yeni iddialar geldi.

Bodrum'daki sosyetik plaj skandalında, hakkını arayan çalışanlar işten çıkarıldıklarını iddia etti. GÜNAYDIN'ın manşetine taşıdığı haberin ardından bazı çalışanlar, işten çıkarıldıklarını ve maaşları ödenmesine rağmen geçmiş dönem fazla mesai ile tazminat alacaklarının karşılanmadığını ileri sürdü. NE OLMUŞTU? Bodrum Yalıkavak'ta hizmet veren bir işletmenin çalışanları, daha önce çalışma koşullarına tepki göstermişti. Personel, günde 18 saatten fazla çalıştıklarını, buna karşın fazla mesai ücretlerinin ödenmediğini iddia etmişti.

"YEMEK HARİCİ MOLA HAKKIMIZ YOK" Çalışanlar, yemek molası dışında dinlenme haklarının bulunmadığını öne sürerek, "Yemek harici mola hakkı verilmiyor. Fazla mesai ücreti ödenmiyor. Müşteri teşekkür için bize bahşiş bırakıyor ama o paranın bile yüzde 40'ını patron kesiyor" ifadeleriyle tepki göstermişti. ÇALIŞMA ORTAMINDAKİ EKSİKLİKLERİ DE GÜNDEME GETİRDİLER Personel ayrıca çalışma ortamında yaşanan çeşitli sorunlar nedeniyle zorlandıklarını iddia etmişti. Yeterli çatal, bıçak ve ekipman bulunmadığını belirten çalışanlar, eksiklikler nedeniyle müşterilerden tepki gördüklerini ve bunun üzerlerinde ciddi stres oluşturduğunu dile getirmişti.