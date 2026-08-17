Hastaneye kaldırılan Tarık Mengüç'ten haber var! Patoloji sonucu çıktı
Şiddetli karın ağrısı nedeniyle hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcı Tarık Mengüç, apandisit şüphesiyle tedavi altına alındı. Yapılan tetkiklerde bağırsağında kitle tespit edilen Mengüç, başarılı bir ameliyat geçirdi. Operasyonla alınan kitle patolojik incelemeye gönderildi. Mengüç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda patoloji sonucunun temiz çıktığını duyurdu. Gözyaşlarına hakim olamayan sanatçı, bu zorlu süreci geride bıraktığını belirterek kendisine destek olan ve dua eden herkese teşekkür etti.
Şiddetli karın ağrısı şikayetiyle apar topar hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcı Tarık Mengüç, doktorların ilk etapta apandisit şüphesiyle müdahale ettiği ancak yapılan detaylı tetkiklerde bağırsağında kitle tespit edilmesiyle zorlu bir ameliyat sürecine girmişti.
PATOLOJİ İÇİN KİTLE ALINDI
Hastaneden yapılan ilk paylaşımlarda yorgun ve bitkin halleri dikkat çeken ünlü sanatçının ameliyatı başarıyla gerçekleştirilmiş ve bağırsağından alınan kitle incelenmek üzere patolojiye gönderilmişti.
Bu kritik operasyonun ardından aile ve sevenleri için iki haftalık endişeli bir bekleyiş süreci başlamıştı.
"TEK DİLEĞİM TEMİZ HABERİNİ ALMAK"
Zorlu ameliyatın ardından Mengüç'ün eşi Funda Mengüç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yaşanan kabus dolu anları ve yaşadıkları endişeyi duyurmuştu:
"Dün hayatımızın en zor günlerinden biriydi. Apandisit sandığımız şeyin aslında bağırsakta bir kitle olduğu ortaya çıktı. Ama ben inanıyorum ki eşimin yıllardır herkese uzattığı yardım eli, yaptığı iyilikler ve o güzel kalbi bugün onun duası oldu. Allah onu korudu, bize bir şans daha verdi. Şimdi tek dileğim, o iki haftanın sonunda 'temiz' haberini almak. Allah'ım sen iyi insanları koru, eşimi de bize bağışla."
Açıklamanın ardından ameliyat sonrası durumuyla ilgili kısa bir mesaj paylaşan Tarık Mengüç ise moralini yüksek tutmaya çalıştığını belirterek, "Survivor'daymışım gibi hissediyorum, 5 gün zor geçti" ifadelerini kullanmıştı.
PATOLOJİ SONUCU TEMİZ ÇIKTI
Bağırsağındaki kitle operasyonla alınan ve patoloji raporunu bekleyen ünlü şarkıcıdan sevindiren haber geldi. Sosyal medya hesabından bir video yayınlayan Tarık Mengüç, günlerdir beklediği patoloji sonucunun temiz çıktığını açıkladı.
Paylaşımı sırasında duygularına hakim olamayarak gözyaşlarına boğulan ünlü sanatçı, bu zorlu sağlık sınavını geride bıraktığını belirterek kendisine dua eden ve yanında olan tüm sevenlerine teşekkür etti.