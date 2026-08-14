Apandisit sanıldı, başka şey çıktı: Tarık Mengüç hastaneye kaldırıldı! "Allah'ım, eşimi bize bağışla"
Şarkıcı Tarık Mengüç, şiddetli ağrı şikayetiyle hastaneye başvurdu. İlk değerlendirmede apandisit düşünülen Mengüç'ün yapılan tetkiklerinde bağırsağında kitle tespit edildi. Doktorların müdahalesinin ardından kitle patolojiye gönderildi. Eşi Funda Mengüç, sonuçların iki hafta içinde beklendiğini açıkladı.
Tarık Mengüç, ani rahatsızlığının ardından hastaneye kaldırıldı; yapılan incelemelerde apandisit yerine bağırsağında kitle tespit edildi. Doktorların müdahale ettiği Mengüç'ten alınan örnek patolojiye gönderilirken, ailesi şimdi yaklaşık iki hafta sonra açıklanması beklenen sonucu bekliyor. Eşi Funda Mengüç hastane odasından yaptığı paylaşımda yaşadıkları süreci anlatırken, sanatçı da sağlık durumunun iyi olduğunu ve dinlendiğini belirtti.
TARIK MENGÜÇ ŞİDDETLİ AĞRIYLA HASTANEYE GİTTİ
"Şakşuka" şarkısıyla tanınan Tarık Mengüç, yaşadığı ani rahatsızlık ve şiddetli ağrı nedeniyle ailesi tarafından hastaneye götürüldü. Sağlık ekibinin ilk değerlendirmesinde şikayetlerin apandisitten kaynaklanabileceği üzerinde duruldu.
Mengüç'e bu ihtimal doğrultusunda tetkikler yapıldı. Ayrıntılı incelemelerin ardından rahatsızlığın ilk düşünülen durumdan farklı olduğu belirlendi.
TETKİKLERDE BAĞIRSAĞINDA KİTLE TESPİT EDİLDİ
Yapılan ayrıntılı kontroller sonucunda Tarık Mengüç'ün bağırsağında bir kitle tespit edildi. Doktorlar gerekli tıbbi müdahaleyi gerçekleştirirken, tespit edilen kitle inceleme amacıyla patolojiye gönderildi.
Bu aşamada kitlenin niteliğine ilişkin kesin bir sonuç paylaşılmadı. Mengüç ailesinin açıklamasına göre patoloji incelemesinden gelecek sonuç için yaklaşık iki haftalık süreç bekleniyor.
FUNDA MENGÜÇ HASTANE ODASINDAN AÇIKLAMA YAPTI
Tarık Mengüç'ün sağlık durumuna ilişkin ilk ayrıntılı açıklamalardan biri eşi Funda Mengüç'ten geldi. Hastane odasından paylaşım yapan Mengüç, yaşadıkları sürecin aile için oldukça zor geçtiğini anlattı.
Funda Mengüç, "Dün hayatımızın en zor günlerinden biriydi" dedi.