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Apandisit sanıldı, başka şey çıktı: Tarık Mengüç hastaneye kaldırıldı! "Allah'ım, eşimi bize bağışla"

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Şarkıcı Tarık Mengüç, şiddetli ağrı şikayetiyle hastaneye başvurdu. İlk değerlendirmede apandisit düşünülen Mengüç'ün yapılan tetkiklerinde bağırsağında kitle tespit edildi. Doktorların müdahalesinin ardından kitle patolojiye gönderildi. Eşi Funda Mengüç, sonuçların iki hafta içinde beklendiğini açıkladı.

Apandisit sanıldı, başka şey çıktı: Tarık Mengüç hastaneye kaldırıldı! "Allah'ım, eşimi bize bağışla" 1

Tarık Mengüç, ani rahatsızlığının ardından hastaneye kaldırıldı; yapılan incelemelerde apandisit yerine bağırsağında kitle tespit edildi. Doktorların müdahale ettiği Mengüç'ten alınan örnek patolojiye gönderilirken, ailesi şimdi yaklaşık iki hafta sonra açıklanması beklenen sonucu bekliyor. Eşi Funda Mengüç hastane odasından yaptığı paylaşımda yaşadıkları süreci anlatırken, sanatçı da sağlık durumunun iyi olduğunu ve dinlendiğini belirtti.

Apandisit sanıldı, başka şey çıktı: Tarık Mengüç hastaneye kaldırıldı! "Allah'ım, eşimi bize bağışla" 2

TARIK MENGÜÇ ŞİDDETLİ AĞRIYLA HASTANEYE GİTTİ

"Şakşuka" şarkısıyla tanınan Tarık Mengüç, yaşadığı ani rahatsızlık ve şiddetli ağrı nedeniyle ailesi tarafından hastaneye götürüldü. Sağlık ekibinin ilk değerlendirmesinde şikayetlerin apandisitten kaynaklanabileceği üzerinde duruldu.

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Mengüç'e bu ihtimal doğrultusunda tetkikler yapıldı. Ayrıntılı incelemelerin ardından rahatsızlığın ilk düşünülen durumdan farklı olduğu belirlendi.

Apandisit sanıldı, başka şey çıktı: Tarık Mengüç hastaneye kaldırıldı! "Allah'ım, eşimi bize bağışla" 3

TETKİKLERDE BAĞIRSAĞINDA KİTLE TESPİT EDİLDİ

Yapılan ayrıntılı kontroller sonucunda Tarık Mengüç'ün bağırsağında bir kitle tespit edildi. Doktorlar gerekli tıbbi müdahaleyi gerçekleştirirken, tespit edilen kitle inceleme amacıyla patolojiye gönderildi.

Apandisit sanıldı, başka şey çıktı: Tarık Mengüç hastaneye kaldırıldı! "Allah'ım, eşimi bize bağışla" 4

Bu aşamada kitlenin niteliğine ilişkin kesin bir sonuç paylaşılmadı. Mengüç ailesinin açıklamasına göre patoloji incelemesinden gelecek sonuç için yaklaşık iki haftalık süreç bekleniyor.

Apandisit sanıldı, başka şey çıktı: Tarık Mengüç hastaneye kaldırıldı! "Allah'ım, eşimi bize bağışla" 5

FUNDA MENGÜÇ HASTANE ODASINDAN AÇIKLAMA YAPTI

Tarık Mengüç'ün sağlık durumuna ilişkin ilk ayrıntılı açıklamalardan biri eşi Funda Mengüç'ten geldi. Hastane odasından paylaşım yapan Mengüç, yaşadıkları sürecin aile için oldukça zor geçtiğini anlattı.

Funda Mengüç, "Dün hayatımızın en zor günlerinden biriydi" dedi.

Apandisit sanıldı, başka şey çıktı: Tarık Mengüç hastaneye kaldırıldı! "Allah'ım, eşimi bize bağışla" 6

Ardından yaşananları şu sözlerle aktardı:

"Apandisit sandığımız şeyin bağırsakta bir kitle olduğu ortaya çıktı. Doktorlarımız gereken müdahaleyi yaptı, şimdi tek duamız patolojiden güzel haber almak...

İnsan böyle anlarda ne yapacağını şaşırıyor, sadece donup kalıyor. Ama ben inanıyorum ki eşimin yıllardır herkese uzattığı yardım eli, yaptığı iyilikler ve güzel kalbi bugün onun duası oldu.

Allah onu korudu, bize bir şans daha verdi. Şimdi tek dileğim, o iki haftanın sonunda temiz haberini almak. Allah'ım sen iyi insanları koru, eşimi de bize bağışla."

Apandisit sanıldı, başka şey çıktı: Tarık Mengüç hastaneye kaldırıldı! "Allah'ım, eşimi bize bağışla" 7

"EŞİM BENİM DÜNYAM"

Funda Mengüç, eşinin hastane odasında çekilen bir fotoğrafını da sosyal medya hesabından paylaştı.

Mengüç, paylaşımında "Eşim benim dünyam... Rabbim seni bana bağışlasın. Bedenine şifa, gönlüne güç versin. Sen iyi ol, benim dünyam yine dönsün." ifadelerini kullandı.

Apandisit sanıldı, başka şey çıktı: Tarık Mengüç hastaneye kaldırıldı! "Allah'ım, eşimi bize bağışla" 8

TARIK MENGÜÇ'TEN HASTANE ODASINDA SEVENLERİNE MESAJ

Eşinin açıklamalarının ardından Tarık Mengüç de hastane yatağından çektiği videoyla sevenlerine seslendi. Telefonlara tek tek yanıt veremediğini belirten sanatçı, sağlık durumunun iyi olduğunu ve dinlendiğini söyledi.

Mengüç paylaşımına şu notu ekledi:

"Arayan, soran, geçmiş olsun dileklerini ileten herkese çok teşekkür ederim. Şu an telefonu elime alıp herkese tek tek dönüş yapabilecek durumda değilim. Beni merak etmeyin, iyiyim ve dinleniyorum. Diliyorum ki bundan sonraki süreçte gelecek sonuçlar da güzel olsun. Dualarınızı ve güzel dileklerinizi eksik etmeyin. En kısa zamanda görüşmek üzere."

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