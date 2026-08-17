Genç oyuncudan acı haber! Hollywood'u sarsan ölüm... Hayden Panettiere 36 yaşında hayatını kaybetti
"Heroes" ve "Nashville" dizilerindeki rolleriyle tanınan ABD'li oyuncu Hayden Panettiere, 36 yaşında hayatını kaybetti.
ABD'li oyuncu Hayden Panettiere'nin babası Skip Panettiere, kızının ölümünü yaptığı açıklamayla duyurdu. Oyuncunun ölüm nedenine ilişkin açıklama yapılmadı.
ABD'de 1989'da doğan Panettiere, kariyerine çocuk oyuncu olarak reklam ve dizilerde rol alarak başladı. "Heroes" dizisinde oynayan Panettiere, 2006'daki bu rolünün ardından dünya çapında ün kazandı.
Oyuncu daha sonra yer aldığı "Nashville" dizisindeki performansıyla 2 kez Altın Küre'ye yardımcı kadın oyuncu dalında aday gösterildi.