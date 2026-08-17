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Genç oyuncudan acı haber! Hollywood'u sarsan ölüm... Hayden Panettiere 36 yaşında hayatını kaybetti

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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Genç oyuncudan acı haber! Hollywood'u sarsan ölüm... Hayden Panettiere 36 yaşında hayatını kaybetti

"Heroes" ve "Nashville" dizilerindeki rolleriyle tanınan ABD'li oyuncu Hayden Panettiere, 36 yaşında hayatını kaybetti.

ABD'li oyuncu Hayden Panettiere'nin babası Skip Panettiere, kızının ölümünü yaptığı açıklamayla duyurdu. Oyuncunun ölüm nedenine ilişkin açıklama yapılmadı.

Panettiere ʺHeroesʺ dizisi ile ün kazandı. Fotoğraf: ReutersPanettiere ʺHeroesʺ dizisi ile ün kazandı. Fotoğraf: Reuters

ABD'de 1989'da doğan Panettiere, kariyerine çocuk oyuncu olarak reklam ve dizilerde rol alarak başladı. "Heroes" dizisinde oynayan Panettiere, 2006'daki bu rolünün ardından dünya çapında ün kazandı.

Genç oyuncu 2 kez Altın Küre'ye aday gösterildi. Fotoğraf: ReutersGenç oyuncu 2 kez Altın Küre'ye aday gösterildi. Fotoğraf: Reuters

Oyuncu daha sonra yer aldığı "Nashville" dizisindeki performansıyla 2 kez Altın Küre'ye yardımcı kadın oyuncu dalında aday gösterildi.

Panettiere alkol ve depresyon ile mücadele ediyordu. Fotoğraf: ReutersPanettiere alkol ve depresyon ile mücadele ediyordu. Fotoğraf: Reuters

Panettiere daha önce, alkol bağımlılığı ve depresyonla mücadelesini kamuoyuyla paylaşmış, yıllarca depresyon, anksiyete ve madde bağımlılığıyla mücadele ettiğini söylemişti.

Acı haberi Hayden Panettiere'nin babası Skip Panettiere verdi. Fotoğraf: ReutersAcı haberi Hayden Panettiere'nin babası Skip Panettiere verdi. Fotoğraf: Reuters

Hayden Panettiere, "Nashville" dizisinin çekimleri devam ederken 2015'te rehabilitasyona başlamıştı.

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