Genç oyuncudan acı haber! Hollywood'u sarsan ölüm... Hayden Panettiere 36 yaşında hayatını kaybetti

Panettiere alkol ve depresyon ile mücadele ediyordu. Fotoğraf: Reuters

Panettiere daha önce, alkol bağımlılığı ve depresyonla mücadelesini kamuoyuyla paylaşmış, yıllarca depresyon, anksiyete ve madde bağımlılığıyla mücadele ettiğini söylemişti.