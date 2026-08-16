MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı’nın ölüm nedeni ortaya çıktı
MasterChef Türkiye 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı’nın İstanbul Sarıyer’deki evinde hayatını kaybetmesine ilişkin ilk adli incelemeler tamamlandı. Ön otopsi değerlendirmesinde kalp krizi ihtimali üzerinde durulurken kesin ölüm nedeninin Adli Tıp Kurumunun nihai raporuyla belirlenmesi bekleniyor.
MasterChef Türkiye 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın ölümüne ilişkin ilk bulgular ortaya çıktı. Adli Tıp Kurumundaki ön incelemede kalp krizi ihtimali üzerinde duruldu. 29 Temmuz'da Sarıyer'deki evinde hayatını kaybeden Kaşıkçı'nın kesin ölüm nedeninin ise nihai raporla belirlenmesi bekleniyor.
Kaşıkçı'nın cansız bedeni, kendisine ulaşılamaması üzerine Sarıyer'deki evinde bulundu. İhbarın ardından adrese gelen ekiplerin incelemesi sonrası cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Yapılan ilk değerlendirmelerde ölümün kalp krizi kaynaklı olabileceğine ilişkin bulgulara ulaşıldı. Ancak kesin ölüm nedeni için nihai rapor bekleniyor.
YAKLAŞIK ÖLÜM SAATİ BELLİ OLDU
Adli incelemede Kaşıkçı'nın ölüm zamanına ilişkin de değerlendirme yapıldı. Cansız bedendeki değişimler ve organların durumu dikkate alınarak yapılan incelemede, Kaşıkçı'nın bulunmasından yaklaşık 14 ila 15 saat önce yaşamını yitirdiği değerlendirildi.