MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı’nın ölüm nedeni ortaya çıktı

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Kaşıkçı'nın cansız bedeni, kendisine ulaşılamaması üzerine Sarıyer'deki evinde bulundu. İhbarın ardından adrese gelen ekiplerin incelemesi sonrası cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Yapılan ilk değerlendirmelerde ölümün kalp krizi kaynaklı olabileceğine ilişkin bulgulara ulaşıldı. Ancak kesin ölüm nedeni için nihai rapor bekleniyor.