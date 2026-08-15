Burak Özçivit Kenan Kozan rolüyle sete çıktı: Güneşin Doğduğu Yer dizisinden ilk görüntü geldi, yeni sezon çekimleri başladı
ATV’nin yeni sezonda ekrana getireceği Güneşin Doğduğu Yer dizisinde çekim süreci başladı. TIMSBI Productions imzalı yapımın başrolünde yer alan Burak Özçivit, Kenan Kozan karakteri için kamera karşısına geçti. Burak Özçivit’in yer aldığı ilk özel video yayımlandı.
Güneşin Doğduğu Yer dizisi sete çıktı. Burak Özçivit, Kenan Kozan karakteriyle yeni projesi için kamera karşısına geçti. ATV'nin yeni sezon yapımları arasında yer alan dizinin çekimlerinin başladığı, Özçivit'in klaketle yer aldığı özel video üzerinden duyuruldu. Hikaye Almanya'da başlayacak, ardından Adana'ya taşınacak.
GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER İÇİN KAMERALAR ÇALIŞMAYA BAŞLADI
Yeni sezon için hazırlanan Güneşin Doğduğu Yer, çekim aşamasına geçti. Yapım ekibinin sete çıkmasıyla birlikte dizinin ekrana uzanan hazırlık sürecinde de yeni bir aşama başladı.
TIMSBI Productions imzası taşıyan dizinin yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar üstleniyor. Senaryoyu Yıldız Tunç kaleme alırken, yönetmen koltuğunu Çağrı Vila Lostuvalı ile Çiğdem Bozali paylaşıyor.
BURAK ÖZÇİVİT KENAN KOZAN OLARAK KAMERA KARŞISINDA
Dizinin çekim başlangıcı için paylaşılan özel videoda Burak Özçivit yer aldı. Ünlü oyuncu, Güneşin Doğduğu Yer yazılı klaketle kamera karşısına geçerek yeni karakterinin set yolculuğuna başladı.
Özçivit dizide Kenan Kozan karakterine hayat veriyor.
HİKAYE ALMANYA'DAN ADANA'YA UZANIYOR
Güneşin Doğduğu Yer'in konusu iki farklı coğrafya üzerinden ilerliyor. Hikaye Almanya'da başlıyor, ardından olayların merkezine Adana yerleşiyor. Yapımın ilk duyurusunda Adana, hikayenin sert ve tutkulu dünyasının merkezindeki şehir olarak konumlandırılıyor.
YENİ SEZONDA ATV EKRANINDA
Güneşin Doğduğu Yer için henüz kesin yayın tarihi paylaşılmadı. Açıklanan takvime göre dizi, ATV'nin yeni sezon projeleri arasında izleyici karşısına çıkacak.