Güneşin Doğduğu Yer dizisi sete çıktı. Burak Özçivit, Kenan Kozan karakteriyle yeni projesi için kamera karşısına geçti. ATV'nin yeni sezon yapımları arasında yer alan dizinin çekimlerinin başladığı, Özçivit'in klaketle yer aldığı özel video üzerinden duyuruldu. Hikaye Almanya'da başlayacak, ardından Adana'ya taşınacak.

Dizinin çekim başlangıcı için paylaşılan özel videoda Burak Özçivit yer aldı. Ünlü oyuncu, Güneşin Doğduğu Yer yazılı klaketle kamera karşısına geçerek yeni karakterinin set yolculuğuna başladı.

BURAK ÖZÇİVİT KENAN KOZAN OLARAK KAMERA KARŞISINDA

TIMSBI Productions imzası taşıyan dizinin yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar üstleniyor. Senaryoyu Yıldız Tunç kaleme alırken, yönetmen koltuğunu Çağrı Vila Lostuvalı ile Çiğdem Bozali paylaşıyor.

Yeni sezon için hazırlanan Güneşin Doğduğu Yer, çekim aşamasına geçti. Yapım ekibinin sete çıkmasıyla birlikte dizinin ekrana uzanan hazırlık sürecinde de yeni bir aşama başladı.

ATV’nin yeni dizisi Güneşin Doğduğu Yer sete çıktı; Burak Özçivit, Kenan Kozan karakteri için kamera karşısına geçti. (Görseller: ATV)

Almanya’da başlayıp Adana’da devam edecek dizi, yeni sezonda ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

HİKAYE ALMANYA'DAN ADANA'YA UZANIYOR

Güneşin Doğduğu Yer'in konusu iki farklı coğrafya üzerinden ilerliyor. Hikaye Almanya'da başlıyor, ardından olayların merkezine Adana yerleşiyor. Yapımın ilk duyurusunda Adana, hikayenin sert ve tutkulu dünyasının merkezindeki şehir olarak konumlandırılıyor.

YENİ SEZONDA ATV EKRANINDA

Güneşin Doğduğu Yer için henüz kesin yayın tarihi paylaşılmadı. Açıklanan takvime göre dizi, ATV'nin yeni sezon projeleri arasında izleyici karşısına çıkacak.