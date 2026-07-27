Yolunu kaybeden oyuncu Erdal Özyağcılar’ı şaşırtan sürpriz

Bursa’da yolunu kaybeden oyuncu Erdal Özyağcılar, yol tarifi istediği vatandaşla arasında geçen diyaloğu sosyal medya hesabından paylaştı. Vatandaşın ünlü oyuncuya mavi yumurta verdiği anlar da görüntüye yansıdı.

Bursa'da dün yazlığına giderken yolunu kaybeden oyuncu Erdal Özyağcılar, Osmangazi ilçesine bağlı Nilüferköy Mahallesi'nden geçerken bir kadından yol tarifi istedi. Usta oyuncu ile kadın arasında geçen sıcak ve doğal sohbet, kameraya yansıdı. Özyağcılar, "Yol soruyordum, yazlığa döneceğim. Hanımefendi yol tarif ederken beni tanıdı. Beni çok severmiş" dedi.

"Evet çok seviyordum, hemen tanıdım. Bu kör gözlerimle tanıdım" diyen kadın ise, "Taze folluktan, sıcacık, organik yumurta. Hocama enerji versin, güç versin sağlıklı, uzun ömür versin" diyerek oyuncuya yumurta ikram etti. Kendisine hediye edilen organik mavi yumurtaları alarak yoluna devam eden Erdal Özyağcılar, samimi ve gülümseten sohbeti sosyal medya hesabından paylaştı.