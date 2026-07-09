Ekrandaki uyum sete de yansıdı! "Altı Üstü İstanbul" oyuncuları çok konuşuldu
ATV'nin pazartesi akşamları ilgiyle izlenen dizisi Altı Üstü İstanbul, sürükleyici hikâyesi kadar oyuncu kadrosunun setteki samimi dostluğuyla da adından söz ettiriyor. Oyuncuların eğlenceli akım videoları ve kamera arkası paylaşımları sosyal medyada binlerce kez izlenerek izleyicilerden yoğun ilgi görüyor.
ATV'nin yeni dizisi "Altı Üstü İstanbul", ilk bölümünden bu yana izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Reyting listelerinde dikkat çeken yapım, her yeni bölümüyle ekran başındaki izleyici kitlesini artırırken güçlü oyuncu kadrosuyla da adından söz ettiriyor.
HERKES ONLARI KONUŞUYOR
Usta isimlerle genç oyuncuları bir araya getiren dizide, özellikle genç oyuncuların ekrandaki uyumu ve doğal enerjileri dikkat çekiyor. Karakterleriyle kısa sürede izleyicilerin beğenisini kazanan oyuncuların set arkasındaki samimi arkadaşlıkları da sosyal medya paylaşımlarına yansıyor.
SOSYAL MEDYANIN GÖZDESİ OLDULAR
Setteki eğlenceli anlarını takipçileriyle paylaşan oyuncuların birlikte çektikleri akım videoları ve kamera arkası görüntüleri kısa sürede binlerce kez izleniyor.
Ekran önündeki başarılı performanslarının yanı sıra kamera arkasındaki doğal halleriyle gündem olan "Altı Üstü İstanbul" ekibi, izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor.
"Altı Üstü İstanbul", yeni bölümüyle Pazartesi saat 20.00'de Atv'de!