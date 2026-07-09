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Ekrandaki uyum sete de yansıdı! "Altı Üstü İstanbul" oyuncuları çok konuşuldu

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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ATV'nin pazartesi akşamları ilgiyle izlenen dizisi Altı Üstü İstanbul, sürükleyici hikâyesi kadar oyuncu kadrosunun setteki samimi dostluğuyla da adından söz ettiriyor. Oyuncuların eğlenceli akım videoları ve kamera arkası paylaşımları sosyal medyada binlerce kez izlenerek izleyicilerden yoğun ilgi görüyor.

Ekrandaki uyum sete de yansıdı! "Altı Üstü İstanbul" oyuncuları çok konuşuldu 1

ATV'nin yeni dizisi "Altı Üstü İstanbul", ilk bölümünden bu yana izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Reyting listelerinde dikkat çeken yapım, her yeni bölümüyle ekran başındaki izleyici kitlesini artırırken güçlü oyuncu kadrosuyla da adından söz ettiriyor.

Ekrandaki uyum sete de yansıdı! "Altı Üstü İstanbul" oyuncuları çok konuşuldu 2

HERKES ONLARI KONUŞUYOR

Usta isimlerle genç oyuncuları bir araya getiren dizide, özellikle genç oyuncuların ekrandaki uyumu ve doğal enerjileri dikkat çekiyor. Karakterleriyle kısa sürede izleyicilerin beğenisini kazanan oyuncuların set arkasındaki samimi arkadaşlıkları da sosyal medya paylaşımlarına yansıyor.

Ahaber
Ekrandaki uyum sete de yansıdı! "Altı Üstü İstanbul" oyuncuları çok konuşuldu 3

SOSYAL MEDYANIN GÖZDESİ OLDULAR

Setteki eğlenceli anlarını takipçileriyle paylaşan oyuncuların birlikte çektikleri akım videoları ve kamera arkası görüntüleri kısa sürede binlerce kez izleniyor.

Ekrandaki uyum sete de yansıdı! "Altı Üstü İstanbul" oyuncuları çok konuşuldu 4

Ekran önündeki başarılı performanslarının yanı sıra kamera arkasındaki doğal halleriyle gündem olan "Altı Üstü İstanbul" ekibi, izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor.

Ekrandaki uyum sete de yansıdı! "Altı Üstü İstanbul" oyuncuları çok konuşuldu 5

"Altı Üstü İstanbul", yeni bölümüyle Pazartesi saat 20.00'de Atv'de!

Ekrandaki uyum sete de yansıdı! "Altı Üstü İstanbul" oyuncuları çok konuşuldu 6

4. Bölümde neler yaşandı?

Dördüncü bölümde şarampole yuvarlanan araçta ölümle burun buruna gelen Emir ve Uzay'ın verdiği yaşam mücadelesi, ekran başındakilere duygu dolu anlar yaşattı.

Yangının perde arkasındaki sırların birer birer ortaya çıkması mahalledeki dengeleri sarsarken, Bayram'ın transfer parasını harcadığının ortaya çıkması ise bölümün en dikkat çekici gelişmelerinden biri oldu.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL 5. BÖLÜM FRAGMAN | "ARTIK BİR HİÇSİN"
Ekrandaki uyum sete de yansıdı! "Altı Üstü İstanbul" oyuncuları çok konuşuldu 7

Finalde ise uzun süredir peşinde olunan flash belleğin açılmasıyla ortaya çıkan görüntüler, tüm ezberleri bozarak izleyiciyi büyük bir sürprizle baş başa bıraktı.

Bölümün ardından sosyal medyada da dizi geniş yankı uyandırdı.

Özellikle Emir ve Uzay'ın yaşadığı kaza sahnesi ile finalde ortaya çıkan flash bellek görüntüleri en çok konuşulan anlar arasında yer aldı.

İzleyiciler, bölümün temposunu ve gerilimini öven paylaşımlar yaparken, oyuncu performanslarına da beğeni dolu yorumlar geldi.

Ekrandaki uyum sete de yansıdı! "Altı Üstü İstanbul" oyuncuları çok konuşuldu 8

Birçok kullanıcı, final sahnesinin ardından yeni bölümde yaşanacak gelişmeleri merakla beklediğini dile getirdi.

Şimdi gözler yeni bölüme çevrildi. Flash bellekteki görüntüler kimleri köşeye sıkıştıracak?

Ortaya çıkan gerçekler mahallede hangi hesaplaşmaları başlatacak?

Bu büyük yüzleşmenin ardından dostluklar, aile bağları ve dengeler geri dönülmez şekilde değişecek mi?

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