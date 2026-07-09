Ekrandaki uyum sete de yansıdı! "Altı Üstü İstanbul" oyuncuları çok konuşuldu

Yangının perde arkasındaki sırların birer birer ortaya çıkması mahalledeki dengeleri sarsarken, Bayram'ın transfer parasını harcadığının ortaya çıkması ise bölümün en dikkat çekici gelişmelerinden biri oldu.

Finalde ise uzun süredir peşinde olunan flash belleğin açılmasıyla ortaya çıkan görüntüler, tüm ezberleri bozarak izleyiciyi büyük bir sürprizle baş başa bıraktı.

Bölümün ardından sosyal medyada da dizi geniş yankı uyandırdı.

Özellikle Emir ve Uzay'ın yaşadığı kaza sahnesi ile finalde ortaya çıkan flash bellek görüntüleri en çok konuşulan anlar arasında yer aldı.

İzleyiciler, bölümün temposunu ve gerilimini öven paylaşımlar yaparken, oyuncu performanslarına da beğeni dolu yorumlar geldi.