Oyuncu Göksun Çam ölümden döndü: "35 metre sürüklendim"

Oyuncu Göksun Çam, İzmir'den İstanbul'a dönerken trafik kazası geçirdi. Arkadan gelen bir aracın çarpması sonucu kontrolünü kaybeden oyuncu, kazada çene ve bacağından yaralandı. Araçta bulunan iki köpeğinin ise kazayı yara almadan atlatması Çam'ın en büyük tesellisi oldu.

Kaza anını anlatan oyuncu, "İzmir'den dönerken arkamdan makas atarak gelen bir araç çarpıp sürüklenmeme sebep oldu. Çevredekiler aracımın daireler çizerek metrelerce sürüklendiğini söyledi. Arabanın içinde şarampole yuvarlanacağımı sandım. Aracımda iki köpeğim de vardı. Eğer araç durmasaydı sağ çıkamayabilirdim. Çenem ve bacağımdan yaralandım. Köpeklerimin de sağ olmasına şükrediyorum" ifadelerini kullandı.

Sabah'tan Merve Yurtyapan'ın haberine göre, sağ şeritte seyir halindeyken arkadan hızla gelen bir aracın kendisine çarptığını belirten Çam, aracının kontrolünü kaybederek metrelerce sürüklendiğini söyledi.

Fenerbahçe kongre üyesi olarak yaptığı açıklamalarla da sık sık gündeme gelen Çam, yaşadığı kazanın ardından yaşadıklarını anlattı.

"SAĞ ÇIKMAM MUCİZE"

Kazanın etkisini henüz üzerinden atamadığını söyleyen Çam, "Sağ şeritte gidiyordum. Bir araç en sol şeritten makas atarak en sağ şeride hızla geldi. Bana arkadan vuran genç yüzünden yaklaşık 35 metre döne döne sürüklendim ve refüje çarparak durabildim. Arabadan sağ çıkmam mucize" dedi.

"BEN ONLARI KORUDUM ALLAH DA BENİ KORUDU"

Yaşadığı olayı manevi bir bakış açısıyla değerlendiren oyuncu, "Bu mucizenin hayvanlara yaptığım iyiliklerden kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Ben onları koruduğum için Allah da beni korudu" diye konuştu.

GEÇEN AY DA KAZA GEÇİRMİŞ

Göksun Çam, bunun son dönemde yaşadığı ilk kaza olmadığını da açıkladı. Geçen ay bir hayvan barınağından çıkarken yaya olarak bulunduğu sırada bir dernek aracının kendisine çarptığını belirten oyuncu, "Barınak çıkışında yayayken dernek aracı arkamdan gelip çarptı, neredeyse beni ezip geçiyordu" sözleriyle yaşadığı ikinci kazayı da anlattı.

Göksun Çam'ın kaza yaptığı araba