Aşk ve Taht dizisinden ilk kare: Ceren Benderlioğlu canlandıracağı karakteri paylaştı

ATV ekranlarının merakla beklenen, Bozdağ Film imzalı yeni dönem dizisi Aşk ve Taht'ın hazırlıkları tüm hızıyla devam ederken, oyuncu kadrosundan heyecanlandıran ilk paylaşımlar gelmeye başladı. Başarılı oyuncu Ceren Benderlioğlu, set karavanından yaptığı paylaşımla dizide canlandıracağı karakteri ilk kez duyurdu.

ATV'nin merakla beklenen Bozdağ Film imzalı yeni dönem dizisi Aşk ve Taht'ın kadrosunda yer alan Ceren Benderlioğlu, set karavanından yaptığı paylaşımla izleyicileri heyecanlandırdı.

Başarılı oyuncu, set karavanının kapısında yazılı olan "Nurcihan" ismiyle dizideki rolünü ilk kez gözler önüne serdi ve paylaşımına eklediği emojilerle set coşkusunu takipçileriyle paylaştı.

Ceren Benderlioğlu'ndan set paylaşımı! Kaynak: Instagram

YILDIZLARLA DOLU KADRO

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği projenin yönetmen koltuğunda Yağmur Taylan, Durul Taylan ve Cem Toluay otururken, senaryosu ise Serdar Özönalan tarafından kaleme alınıyor.

Yakın zamanda kostümlü okuma provası için bir araya gelen dev kadroda başrolleri Akın Akınözü, Merjem Šiljak ve Simay Barlas paylaşıyor.

Dizide Ceren Benderlioğlu'nun yanı sıra Ayça Bingöl, Cem Bender, Halil İbrahim Ceyhan, Ferit Kaya, Murat Serezli ve Selin Genç gibi birbirinden iddialı ve tanınan isimler de yer alıyor.